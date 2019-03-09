"Потрібна прищіпка!" Домогосподарка знайшла спосіб позбутися від мігрені

Мешканка США оригінальним способом позбулася мігрені – їй допоміг звичайний пластиковий зажим.

Про свій досвід Елізабет Хейс розповіла на сторінці у Facebook.

"Цей зажим врятував мені життя. У мене була мігрень майже 12 годин тому, а близько години тому вона була на нестерпній межі. Я вичерпала всі способи і прийоми, які я зазвичай використовую, щоб послабити мої мігрені, – безрезультатно", – зазначила Елізабет.

За її словами, звичайний пластиковий зажим, яким зазвичай закривають продуктові пакети, зменшив її біль вдвічі лише за 20 хвилин.

Elizabeth Hayes, Facebook

У коментарях користувачі відписалися, що метод дієвий. Вони додали, що також досить просто затиснути потрібну точку пальцями.

Elizabeth Hayes, Facebook

Незвичайний спосіб лікування оцінили сотні тисяч користувачів. Так, пост зібрав 77 тисяч лайків, 277 тисяч репостів і 219 тисяч коментарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, ніж чоловіча біль відрізняється від жіночої.

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