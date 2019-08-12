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/ Хвороби і лікування

Посиніли ноги, онімів рот: стало відомо про загадкову смерть студентки у Москві

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У Москві від загадкової хвороби раптово померла 20-річна дівчина. Медики так і не змогли назвати точну причину її смерті.

Як пише "МК", студентка Воронезького державного університету після успішного складання сесії і відпочинку з друзями приїхала з батьком у Москву. Там вони придбали квартиру і планували переїзд.

Однак, у перший же день у дівчини піднялася температура до 40 градусів. Батьки вирішили, що у неї ангіна, так як хвора скаржилася на горло.

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У Москві від загадкової хвороби померла 20-річна дівчина

У Москві від загадкової хвороби померла 20-річна дівчина

Ілюстрація

Але на наступний день почалися блювота і понос. Дівчині викликали "швидку", запідозривши ротавірус. Лікар виписав лікування, проте стан тільки погіршувався: посиніли ноги і руки, потім почався сильний біль у м'язах.

Лікаря "швидкої", який приїхав вдруге, вразив його вигляд. Він казав, що у пацієнтки почалася кома, і викликав реанімацію. Але медики вже не змогли нічим допомогти – вона померла.

Цю загадкову хворобу вже назвали "синдромом Юлії Началової", яка також раптово померла при схожих обставинах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мешканки Ліверпуля у Великобританії проявилася загадкова хвороба, яка вразила її нігті. На її руках і ногах вони виявилися буквально роз'їдені до крові.

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Махно Володимир
Махно Володимир
это обычное отравление парами ртути. нужно искать заначку в хате.
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