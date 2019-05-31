Популярний ресторан наразив відвідувачів на серйозну небезпеку

У Північній Августі, Південна Кароліна, США, популярний японський ресторан "Teriyaki Japan" наразив своїх відвідувачів на серйозну небезпеку, - у співробітника діагностували гепатит А.

За даними місцевих ЗМІ, відвідувачі наражалися на небезпеку протягом майже двох тижнів.

Відзначається, що в рамках останнього огляду ресторан "Teriyaki Japan" отримав "відмінно", проте, 29 травня з'явилися результати аналізів співробітників, в яких у одного з них було зафіксовано позитивний результат на гепатит А.

Як відомо, це гостре інфекційне захворювання печінки передається через їжу та воду, інкубаційний період його становить в середньому близько місяця, і кожен рік його діагностують у мільйонів людей по всьому світі.

Читайте на MedOboz про причини, симптоми, діагностику та лікування гепатиту.

Цікаво, що співробітник міг працювати в закладі громадського харчування вже інфікованим протягом досить тривалого часу, - з 14 по 28 травня.

Зараз експерти працюють в ресторані, щоб встановити, скільки людей могли постраждати, - всі, хто харчувався там в зазначений період часу, можуть звернутися до медиків для отримання профілактичного лікування.

Варто зауважити, що ресторан "Teriyaki Japan" є досить популярним закладом, там пропонують широкий вибір ролів за ціною в $10-15 (270-400 гривень).

Нагадаємо, раніше стало відомо, як маленька дівчинка ледь не померла, підхопивши небезпечний вірус під час відпочинку в Туреччині.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!