Помре 80 млн людей за два дні: вчені забили на сполох через хворобу Х

Землю може охопити страшний спалах грипоподібної хвороби, яка вб'є 80 млн осіб по всьому світу менш ніж за два дні.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я. Вчені надали звіт та заявили про реальну загрозу.

При цьому глобальна рада з моніторингу готовності (GPMB) сьогодні заявила, що світ зараз перебуває під "гострим ризиком" пандемій.

Новини Человечеству угрожает новая пандемия

"Загроза поширення пандемії по всій земній кулі реальна. Динамічний патоген здатний вбивати десятки мільйонів людей, руйнувати економіку і дестабілізувати національну безпеку", – запевнили вчені.

У доповіді зазначається, що, оскільки світ став більш взаємозалежним, смертельний патоген може поширитися по всьому світу протягом 36-50 годин. Водночас невідомий вірус-вбивця може знищити майже 5% світової економіки і призвести до соціального хаосу.

Також вчені заявили, що сьогодні світові все важче долати епідемічні вірусні захворювання, такі як лихоманка Ебола, грип і атипова пневмонія. У разі пандемії багато національних систем охорони здоров'я, особливо в бідних країнах, впадуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ВООЗ скликала екстрене засідання через вірус Зика.

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