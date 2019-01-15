Померли вагітна і діти: в Україні назвали кількість жертв грипу

В Україні від початку епідсезону від грипу вже померло 19 осіб.

Серед них — вагітна жінка і троє дітей, повідомила у ефірі "Прямого" завідувачка відділом грипу та ГРВІ Центру громадського здоров'я МОЗ України Оксана Артемчук.

"Діти були на канікулах, вони повернулися до навчального процесу з понеділка, тому з наступного тижня ми серед дітей будемо бачити зростання захворювань на грип та ГРВІ", — заявила представник Міністерства охорони здоров'я.

Грип в Україні shutterstock.com

За її словами, епідемічні пороги в Україні загалом не перевищені.

"Навпаки, ми перебуваємо нижче порога, це добре. Однак у деяких регіонах, а саме у Житомирській, Сумській, Одеській областях, епідемічні пороги перевищені. Саме в цих областях епідемічний рівень захворюваності. Найбільше — це Житомирська область", — зазначила Артемчук.

Вона також повідомила, що вакцинацію від грипу пройшло лише 0,4% населення України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму виявлено спалах свинячого і пташиного грипу.

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