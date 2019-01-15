Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Хвороби і лікування

Померли вагітна і діти: в Україні назвали кількість жертв грипу

1.1тЧитати матеріал російською

В Україні від початку епідсезону від грипу вже померло 19 осіб.

Серед них — вагітна жінка і троє дітей, повідомила у ефірі "Прямого" завідувачка відділом грипу та ГРВІ Центру громадського здоров'я МОЗ України Оксана Артемчук.

"Діти були на канікулах, вони повернулися до навчального процесу з понеділка, тому з наступного тижня ми серед дітей будемо бачити зростання захворювань на грип та ГРВІ", — заявила представник Міністерства охорони здоров'я.

Грип в Україні

Грип в Україні

shutterstock.com

Новини
Без щеплень? Українці сказали, як рятуються від смертельної епідемії грипу

За її словами, епідемічні пороги в Україні загалом не перевищені.

"Навпаки, ми перебуваємо нижче порога, це добре. Однак у деяких регіонах, а саме у Житомирській, Сумській, Одеській областях, епідемічні пороги перевищені. Саме в цих областях епідемічний рівень захворюваності. Найбільше — це Житомирська область", — зазначила Артемчук.

Вона також повідомила, що вакцинацію від грипу пройшло лише 0,4% населення України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму виявлено спалах свинячого і пташиного грипу.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "грип" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
грип
Місце
Україна
Тег
грип
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини