"Підвищують тиск!" Нарколог розвіяв міф про антипохмільні препарати

До складу більшості аптечних препаратів для зняття похмільного синдрому входить бурштинова кислота, яка підвищує тиск.

Тому такі засоби вкрай небажано приймати до або під час вживання алкоголю, попередив лікар-нарколог Юрій Пакін в ефірі ObozTV. За його словами, ідея випити "антипохмільну пігулку" завчасно – шкідливий міф. А ось наступного ранку вона дійсно може стати в нагоді.

"Якщо вжити бурштинову кислоту в період похмілля, тобто наступного дня, вона принесе користь і допоможе швидше впоратися з цим станом. Але якщо прийняти її перед алкогольним заходом – можуть виникнути проблеми", – наголосив Пакін.

Він зазначив, що і бурштинова кислота, і спиртні напої сприяють підвищенню артеріального тиску.

"Алкоголь підвищує тиск, бурштинова кислота підвищує тиск – людині може стати погано. А ось наступного дня після вживання алкоголю тиск, навпаки, падає. І знижений тиск в результаті алкогольної інтоксикації або виходу алкоголю з організму буде компенсовано тим, що бурштинова кислота злегка підбадьорить людину", – пояснив медик.

Бурштинова кислота (харчова добавка Е363) підвищує тиск healthline.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як уникнути занадто сильного похмілля і що робити, якщо алкогольне отруєння все-таки сталося.

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