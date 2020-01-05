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"Підвищують тиск!" Нарколог розвіяв міф про антипохмільні препарати

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До складу більшості аптечних препаратів для зняття похмільного синдрому входить бурштинова кислота, яка підвищує тиск.

Тому такі засоби вкрай небажано приймати до або під час вживання алкоголю, попередив лікар-нарколог Юрій Пакін в ефірі ObozTV. За його словами, ідея випити "антипохмільну пігулку" завчасно – шкідливий міф. А ось наступного ранку вона дійсно може стати в нагоді.

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"Якщо вжити бурштинову кислоту в період похмілля, тобто наступного дня, вона принесе користь і допоможе швидше впоратися з цим станом. Але якщо прийняти її перед алкогольним заходом – можуть виникнути проблеми", – наголосив Пакін.

Він зазначив, що і бурштинова кислота, і спиртні напої сприяють підвищенню артеріального тиску.

"Алкоголь підвищує тиск, бурштинова кислота підвищує тиск – людині може стати погано. А ось наступного дня після вживання алкоголю тиск, навпаки, падає. І знижений тиск в результаті алкогольної інтоксикації або виходу алкоголю з організму буде компенсовано тим, що бурштинова кислота злегка підбадьорить людину", – пояснив медик.

Бурштинова кислота (харчова добавка Е363) підвищує тиск

Бурштинова кислота (харчова добавка Е363) підвищує тиск

healthline.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як уникнути занадто сильного похмілля і що робити, якщо алкогольне отруєння все-таки сталося.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Ліки в Україні Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Поради лікарів
Особа
Юрій Пакін
Тег
алкоголь
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