Лікарка розповіла, як позбутися температури без ліків

Слабкість, озноб, "важка" голова і очі "на мокрому місці" – все це супутники підвищення температури тіла, які здатні вибити з колії навіть найстійкіших і найвитриваліших. Причому здолати цей стан може раптово, без "прелюдій" у вигляді першіння в горлі, нежиті та інших передвісників хвороб.

У будь-якому разі від неприємного самопочуття хочеться скоріше позбутися, і тут важливо дотримуватися певних правил.

"Лихоманка ніколи не з'являється сама собою. Завжди вона є "побічною дією" активної боротьби імунітету під час інфекцій чи запальних процесів. Тому просто знижувати температуру за найменших її підвищень не варто – потрібно дати організму час на самостійне протистояння збудникам захворювань, – пояснила MedOboz сімейна лікарка Наталія Деменко. – Замість бездумного вживання жарознижувальних, для початку (до того, як температура підвищиться до показника 38-38,2 градусів) просто допоможіть йому в цій битві".

Температуру не завжди потрібно збивати відразу Vladtime

Дотримуйтеся постільного режиму

Як вже говорилося, підвищення температури тіла – це реакція на активну боротьбу з вірусами та інфекціями, які потрапили в ваш організм, і всі його сили спрямовані на це протистояння і підтримку найважливіших для життєдіяльності функцій.

Тому не варто посилювати свій стан спробами займатися будь-якими справами – походами в магазин, домашніми клопотами тощо. Тим паче не можна з температурою йти на роботу – пам'ятайте, що цим ви не тільки погіршуєте і без того погане самопочуття, а ще й несете ризик для оточення – адже якщо причина вашої лихоманки в інфекційному захворюванні, ви можете "поділитися" його джерелом з усіма, з ким будете контактувати.

Тому залишайтеся вдома в ліжку і не вставайте без зайвої підстави – спіть, відлежуйтесь і зберігайте енергію для боротьби з хворобою.

Пийте багато води

Легкий чай, чиста вода, розбавлені соки – все це вам потрібно зараз в ударних кількостях для поповнення рідини, яку організм втрачає під час інтенсивного потовиділення, а також для пришвидшеного виведення токсичних продуктів життєдіяльності шкідливих мікроорганізмів.

Тож не варто рахувати кількість спустошених склянок, утримуючи її на рекомендованих восьми. Пийте стільки, скільки хочеться, не боячись, що вас замучить набряклість. Якщо ж ви не відчуваєте спрагу, просто тримайте біля себе графин із водою і кожні пів години випивайте звідти по чашці.

Часто за дотримання інтенсивного питного режиму жарознижувальні препарати можуть взагалі не знадобитися.

Не змушуйте себе їсти

Наш організм іноді сам підказує, що йому потрібно тут і зараз. Зокрема, під час лихоманки він може "оголосити голодування" – апетит зникає повністю або від виду їжі з'являється нудота.

І, всупереч канонам здорового харчування (мовляв, їсти потрібно три-п'ять разів на день), не варто йому перечити – не запихуйте в себе сніданок-обід-вечерю понад силу. Ймовірно, ваше тіло зараз "вирішило" витратити максимум енергії на боротьбу з джерелом хвороби і зовсім не хоче "розмінюватися" на процеси травлення. Повірте, коли небезпека мине, організм дасть зрозуміти, що час поновнити запаси калорій і поживних речовин. Зазвичай, голод після "розвантаження" з'являється вже на другу-третю добу.

Не утеплюйтеся надмірно

Озноб – це нормальний супутник лихоманки, а втім, і на нього треба реагувати правильно. Якщо відчуваєте, що вам холодно, прийміть теплий душ, вдягніть піжаму і ляжте під ковдру. Але ні в якому разі не влаштовуйте собі "сауну" під двома ковдрами-трьома пледами. Легше від цього вам навряд чи стане, водночас на організм буде створене величезне навантаження, і йому доведеться витратити багато дорогоцінних сил ще й на підтримання процесів терморегуляції.

Коли потрібен лікар?

Лікуватися вдома самостійно можна до 3-4 днів, а препарати для зниження температури (з парацетамолом або ібупрофеном) варто пити тільки якщо показники термометра доповзли до 38-38,2 градусів.

Якщо ж температура не збивається і повзе догори, тримається більш ніж три дні або до неї приєднується кашель і біль в горлі – не зволікайте зі зверненням до лікаря. Ймовірно, вам час вживати антибіотики, протикашльові засоби та інші медикаменти, які призначають тільки після якісного обстеження.

Невідкладну допомогу ж варто викликати, коли температура підвищується вище за 39 градусів і не реагує на жарознижувальні або ж лихоманку супроводжує діарея, блювання, судоми або ускладнення дихання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що потрібно робити, якщо температура підвищилася у маленької дитини.

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