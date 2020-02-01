"Молила на колінах допомогти": під Житомиром пацієнт помер у зламаній "швидкій"

Під Житомиром у кареті швидкої допомоги помер чоловік з інфарктом міокарда, якого не встигли довезти до лікарні через аварійний стан машини.

Авто зламалося недалеко від районної лікарні в селі Станишівка. Про це в Facebook-спільноті міста Андрушівка розповіла дочка померлого пацієнта Інна Абраменко Бражевська (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Вона розповіла, що інцидент стався 24 січня. Водій почав ремонтувати машину. Жінка попросила викликати другу "швидку", але авто потрібно було заправити. Загалом, як розповіла вона, карета простояла на місці близько двох із половиною годин.

Під Житомиром зламана машина швидкої допомоги не довезла пацієнта до лікарні Колаж

Інна також поскаржилася, що всього в невеликій машині їхали, не рахуючи водія, 7 осіб.

"Татові стало погано. У медсестри нічого не було для реанімації, я побігла в лікарню по медичну допомогу. Мені почали задавати купу питань і ніхто не вийшов допомогти! Я сама йому робила штучне дихання, я всіх молила на колінах йому допомогти, але мене ніхто не чув!

Я не можу зрозуміти: в світі залишилися ще люди чи тільки нелюди? До чого світ котиться, якщо людина вмирає біля лікарні, а лікарі не хочуть навіть вийти і спробувати допомогти. У підсумку мій тато помер на моїх руках", – написала жінка в пості.

Вона заявила, що буде домагатися притягнення до відповідальності головного лікаря закладу. Пізніше в комментарі Абраменко заявила, що в медустанові їй погрожували і намагались "зам'яти" скандал, натякаючи на її стареньку маму.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше в Харкові у 19-річної дівчини стався інсульт, але медики спершу лікували її від передозування наркотиками. В результаті лікарської помилки пацієнтка померла.

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