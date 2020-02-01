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/ Хвороби і лікування

"Молила на колінах допомогти": під Житомиром пацієнт помер у зламаній "швидкій"

7.3т
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Під Житомиром у кареті швидкої допомоги помер чоловік з інфарктом міокарда, якого не встигли довезти до лікарні через аварійний стан машини.

Авто зламалося недалеко від районної лікарні в селі Станишівка. Про це в Facebook-спільноті міста Андрушівка розповіла дочка померлого пацієнта Інна Абраменко Бражевська (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Вона розповіла, що інцидент стався 24 січня. Водій почав ремонтувати машину. Жінка попросила викликати другу "швидку", але авто потрібно було заправити. Загалом, як розповіла вона, карета простояла на місці близько двох із половиною годин.

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Під Житомиром зламана машина швидкої допомоги не довезла пацієнта до лікарні

Під Житомиром зламана машина швидкої допомоги не довезла пацієнта до лікарні

Колаж

Інна також поскаржилася, що всього в невеликій машині їхали, не рахуючи водія, 7 осіб.

"Татові стало погано. У медсестри нічого не було для реанімації, я побігла в лікарню по медичну допомогу. Мені почали задавати купу питань і ніхто не вийшов допомогти! Я сама йому робила штучне дихання, я всіх молила на колінах йому допомогти, але мене ніхто не чув!

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Я не можу зрозуміти: в світі залишилися ще люди чи тільки нелюди? До чого світ котиться, якщо людина вмирає біля лікарні, а лікарі не хочуть навіть вийти і спробувати допомогти. У підсумку мій тато помер на моїх руках", – написала жінка в пості.

Вона заявила, що буде домагатися притягнення до відповідальності головного лікаря закладу. Пізніше в комментарі Абраменко заявила, що в медустанові їй погрожували і намагались "зам'яти" скандал, натякаючи на її стареньку маму.

Під Житомиром пацієнт помер у зламаній "швидкій"

Скріншот

Під Житомиром пацієнт помер у зламаній "швидкій"

Скріншот

Під Житомиром пацієнт помер у зламаній "швидкій"

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Харкові у 19-річної дівчини стався інсульт, але медики спершу лікували її від передозування наркотиками. В результаті лікарської помилки пацієнтка померла.

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Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
здоров'я
Місце
Україна Житомир
Теги
смерть лікарі видео швидка допомога
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Твари, все нормальные медики уже давно свалили в Европу. Остались лишь те кто купил диплом. Печально но факт.
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Юг Руси
Юг Руси
А xyли, Цегейропа!!! Самая бахатая рыспублика во Вселенной! )))
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Юг Руси, прости, опечатка, - "клоун", так понятно?
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Юг Руси
Юг Руси
Lavrynenko Yurii, чо такое - "клойн"? Можно по-русски? Я по мовнючи нихт ферштейн!
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1
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
зато как скакали как скакали на майдане
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4
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Жирнов Влад, а ты второй клун. Всё пытаетесь любую тему спаскудить своими высерами. Ведь по теме в тухлый мозжечек ничего не приходит. Вы в него едите, ну или воздух портит...
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2
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