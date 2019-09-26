Перенесла 60 операцій: жінка після укусу комахи позбулася ніг

Жительці міста Хайворт у Великобританії, 68-річній Сьюзан Баттері ампутували ноги і фаланги пальців після укусу комахи.

Як повідомляє видання "Daily Mirror", жінка доглядала за садом і під кінець дня вирішила, що захворіла на грип.

"У мене були дуже схожі симптоми. Чоловік відвіз мене до лікарів. Вони думали, що у мене алергія", – розповіла жінка.

Жінці ампутували ноги після укусу комахи Daily Mirror

За словами Баттері, вже наступного дня лікарі відправили її в реанімацію і ввели у штучну кому.

"Мені було так страшно. Я то відключалася, то знову приходила до тями. Мені було важко дихати, здавалося, все всередині запалилося. Щоб допомогти мені, лікарі вставили мені в горло спеціальну трубку", – згадала жінка.

Повідомляється, що у неї була виявлена небезпечна інфекція – некротичний фасциїт. Баттері провела в лікарні вісім місяців і перенесла 60 операцій. Лікарі були змушені ампутувати їй ноги і фаланги пальців рук, щоб врятувати пацієнтці життя.

Британці поставили протези і порадили скинути зайву вагу.

"Я не перестала любити садівництво. Мені подобається проводити час на свіжому повітрі і слухати спів птахів. Але я стала обережнішою і тепер звертаю увагу на дзижчання навколо мене", – розповіла Баттери.

Жінці ампутували ноги після укусу комахи Daily Mirror

Жінці ампутували ноги після укусу комахи Daily Mirror

Жінці ампутували ноги після укусу комахи Daily Mirror

Жінці ампутували ноги після укусу комахи Daily Mirror

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