Особливо з медом: лікарі назвали корисні властивості горілки

Лікарі рекомендують під час загострення остеохондрозу робити компреси зі спиртом.

Про це повідомляє портал " Медікфорум " з посиланням на список рекомендацій, в якому говориться, що спиртовий компрес допоможе зняти набряки і прогріти хвору область, зменшуючи біль.

Відзначається, що найбільшого ефекту можна досягти, додавши в горілку мед, причому тримати такий компрес слід якомога довше.

Однак, стверджують лікарі, при остеохондрозі горілку можна приймати лише зовнішньо, виключивши "традиційний" спосіб.

Нагадаємо, якщо спирт застосовується зовнішньо, то крім дезинфікуючого, володіє також місцевим дратівливим ефектом.

Його активності піддаються грампозитивні і грамнегативні мікроорганізми – як бактерії, так і віруси.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що лікарі не рекомендують обробляти рани перекисом або спиртом.

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