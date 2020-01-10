Головна Новини
МоваЯзык
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Хвороби і лікування

Особливо небезпечні: лікарка розповіла про підступні "зимові" хвороби

678
Читати матеріал російською

Зима сама по собі не найкраща пора року для організму - через постійні перепади температур і безліч активних вірусів і бактерій.

Але при деяких захворюваннях в цю пору року потрібно бути особливо уважним до свого здоров'я.

Сімейна лікарка Наталія Деменко розповіла MedOboz, при яких хронічних хворобах і станах потрібно особливо поберегтися в холодну пору року, особливо якщо за вікном мороз.

Новини
Як поводитися у люті морози: поради медиків і полярників
У холодну погоду потрібно бути обережними при діабеті та астмі

У холодну погоду потрібно бути обережними при діабеті та астмі

Депо

Астма

Навіть здорова людина відчуває затруднення дихання, якщо переходить з теплого приміщення в морозне повітря. Відбувається такий собі спазм бронхів, що проявляється ускладненням вдихання – це така захисна реакція організму від переохолодження.

При відсутності хронічних захворювань органів дихання організм швидко адаптується і дихання приходить в норму ще до того, як ви відчуєте збій. Але при хронічних хворобах, зокрема, при астмі, може виникнути задуха, задишка, гострий біль при спробі вдихнути, хрипи, напад панічної атаки, а в наслідок – набряк дихальних шляхів і неможливість дихати.

Тому пацієнтами з такими діагнозами варто уникати різких перепадів температур, виходячи на вулицю прикривати ніс і рот щільним шарфом, і завжди мати при собі приписані лікарем медикаменти для зняття бронхоспазму.

Цукровий діабет

При цукровому діабеті через гормональны порушення погіршується кровообіг в кінцівках, від чого сильно знижується їх чутливість, в тому числі і температурна.

Тому пацієнти в морозну погоду, особливо при тривалих прогулянках, можуть легко отримати важку форму обмороження. Щоб уникнути таких наслідків, при діабеті дуже важливо тепло одягатися і не стояти на одному місці, перебуваючи на вулиці (наприклад, чекаючи тролейбус на зупинці або розмовляючи зі знайомими, активно топайте на місці і працюйте пальцями, стискаючи і розтискаючи їх).

Серцево-судинні захворювання

Також особливо обережними потрібно бути взимку тим, кого турбують захворювання серцево-судинної системи.

Вся справа в тому, що при низьких температурах змінюється густота і текучість крові, від чого підвищується ймовірність різкого стрибка або навпаки різкого зниження артеріального тиску. У будь-якому випадку, це створює величезне додаткове навантаження на серце і судини, від чого ризик інсульту, інфаркту або інших небезпечних станів збільшується в рази.

Так що в цей період сердечникам особливо важливо дотримуватися канонів здорового способу життя, а також максимально звертати увагу на сигнали свого організму і при необхідності звернутися до лікаря за коригуванням призначень.

Новини
Алергія на холод і мороз: чого боятися та як її подолати

Хвороби нирок

Цистит, пієлонефрит, ниркова недостатність та інші хронічні захворювання нирок "люблять" загострюватися в холодну пору року. Основні причини того – переохолодження, ослаблення імунітету, а також регулярні атаки вірусів і бактерій.

Щоб не потрапити в лікарню з гострим приступом хвороби, дуже важливо гарненько утеплятися, вирушаючи на вулицю, а також стежити за питним режимом і харчуванням – в раціоні повинно бути багато фруктів і овочів, і мінімум гострих, смажених і копчених страв.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які фрукти потрібно їсти цієї зими, щоб уникнути неприємностей зі здоров'ям.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини