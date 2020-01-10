Особливо небезпечні: лікарка розповіла про підступні "зимові" хвороби

Зима сама по собі не найкраща пора року для організму - через постійні перепади температур і безліч активних вірусів і бактерій.

Але при деяких захворюваннях в цю пору року потрібно бути особливо уважним до свого здоров'я.

Сімейна лікарка Наталія Деменко розповіла MedOboz, при яких хронічних хворобах і станах потрібно особливо поберегтися в холодну пору року, особливо якщо за вікном мороз.

У холодну погоду потрібно бути обережними при діабеті та астмі Депо

Астма

Навіть здорова людина відчуває затруднення дихання, якщо переходить з теплого приміщення в морозне повітря. Відбувається такий собі спазм бронхів, що проявляється ускладненням вдихання – це така захисна реакція організму від переохолодження.

При відсутності хронічних захворювань органів дихання організм швидко адаптується і дихання приходить в норму ще до того, як ви відчуєте збій. Але при хронічних хворобах, зокрема, при астмі, може виникнути задуха, задишка, гострий біль при спробі вдихнути, хрипи, напад панічної атаки, а в наслідок – набряк дихальних шляхів і неможливість дихати.

Тому пацієнтами з такими діагнозами варто уникати різких перепадів температур, виходячи на вулицю прикривати ніс і рот щільним шарфом, і завжди мати при собі приписані лікарем медикаменти для зняття бронхоспазму.

Цукровий діабет

При цукровому діабеті через гормональны порушення погіршується кровообіг в кінцівках, від чого сильно знижується їх чутливість, в тому числі і температурна.

Тому пацієнти в морозну погоду, особливо при тривалих прогулянках, можуть легко отримати важку форму обмороження. Щоб уникнути таких наслідків, при діабеті дуже важливо тепло одягатися і не стояти на одному місці, перебуваючи на вулиці (наприклад, чекаючи тролейбус на зупинці або розмовляючи зі знайомими, активно топайте на місці і працюйте пальцями, стискаючи і розтискаючи їх).

Серцево-судинні захворювання

Також особливо обережними потрібно бути взимку тим, кого турбують захворювання серцево-судинної системи.

Вся справа в тому, що при низьких температурах змінюється густота і текучість крові, від чого підвищується ймовірність різкого стрибка або навпаки різкого зниження артеріального тиску. У будь-якому випадку, це створює величезне додаткове навантаження на серце і судини, від чого ризик інсульту, інфаркту або інших небезпечних станів збільшується в рази.

Так що в цей період сердечникам особливо важливо дотримуватися канонів здорового способу життя, а також максимально звертати увагу на сигнали свого організму і при необхідності звернутися до лікаря за коригуванням призначень.

Хвороби нирок

Цистит, пієлонефрит, ниркова недостатність та інші хронічні захворювання нирок "люблять" загострюватися в холодну пору року. Основні причини того – переохолодження, ослаблення імунітету, а також регулярні атаки вірусів і бактерій.

Щоб не потрапити в лікарню з гострим приступом хвороби, дуже важливо гарненько утеплятися, вирушаючи на вулицю, а також стежити за питним режимом і харчуванням – в раціоні повинно бути багато фруктів і овочів, і мінімум гострих, смажених і копчених страв.

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