Акарофобия и "боррелиофобия" у населения не стихает, потому я решилась написать этот пост. Давно собиралась, но сейчас меня на сие действо сподвигнул комментарий одной пациентки, который я ниже привожу полностью.

Действительно, друзья, наш с вами мир становится все более виртуальным, доступ у любому виду информации просто фантастический, иногда кажется – ну вот, послушал профессиональную информацию, прочитал, и уже все знаешь в той или иной проблеме. Забывая о том, что мы много знаем, но ещё больше - не знаем, и я всегда придерживаюсь железного правила в медицине - не навреди. Потому как возможностей нам, врачам, навредить своим пациентам, с каждым годом все больше и больше. В своих разных лекциях я много внимания уделяю таким вопросам и стараюсь обьяснить, что я имею ввиду, говоря о том, что организм человека – прекрасная саморегулирующаяся система и наша основная задача в лечении инфекционных больных – не мешать больному правильно болеть. Или выздоравливать. Выздоравливать тоже нужно правильно.

Но вернёмся к клещам и Лайм-боррелиозу. Конечно, в моей длительной медицинской практике были разные случаи. Вот одна пациентка перед Новым годом упала дома, спускаясь по лестнице со второго этажа, потеряла сознание, на МРТ – очаги, путём целого расследования нашли обращение к дерматологу за полгода до этого эпизода по поводу красного пятна на ноге, подтвердили Лайм, вылечили, все ушло бесследно, было это десять лет назад, случай опубликован. А недавно у немолодого мужчины с не очень специфичными симптомами тоже подтвердили Лайм, и ещё диагностировали инфекционно-токсический миокардит, о котором он и не догадывался. Молодая девушка, потерявшая сознание на улице по поводу A-V блокады 3 степени и госпитализированная в кардиологию, тоже после соответствующей диагностики прошла длительный курс терапии с полной ремиссией, длящейся уже три года, мы также опубликовали этот случай. И т.д.

Но, дорогие коллеги и пациенты, мы должны помнить, что современный сложный мир с его потоком информации (иногда - совершенно лишней для того или иного больного, помните правило - главное, не гуглить свою бол–знь), нестабильностью, заставляющей усомниться в завтрашнем дне, недосыпание и различные стрессы (острые, хронические) – это все то, что способно вызвать ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ состояние – особую реакцию организма, выражающуюся в появлении абсолютно реальных симптомов в сознании пациента. И в проблеме Лайм-боррелиоза и псевдо Лайм-боррелиоза присутствие психосоматики весьма очевидно. Кроме того, надо признать, что на сегодняшний день не существует общепризнанного консенсуса по ведению таких больных, особенно хронических форм, подходы разных ассоциаций и организаций весьма разнятся как в вопросах диагностики, так и лечения, не решена проблема коинфекций при Лайме и, наконец, нет чётких критериев излечения. Все это неизменно порождает слухи, злоупотребления, даёт повод ссылаться на частные случаи, мнения, которые никак не могут быть абсолютным утверждением в данном вопросе. Все это только усугубляет панику среди пациентов и потенциальных пациентов, пытающихся самостоятельно разобраться в сложнейшей проблеме данного спирохетоза. И ещё раз, это вовсе не преуменьшает саму проблему боррелиозов, ни в коем случае ее не упрощает и не принижает.

В настоящее время я пытаюсь систематизировать все имеющиеся на сегодняшний день знания в этом вопросе разных специалистов, школ, в т.ч. и нашей, и постараюсь все это представить в виде соответствующей лекции и публикациях.

А этот мой посыл направлен на то, чтобы, во-первых, акцентировать внимание на этой проблеме, показать, что она есть, и если ваш доктор считает нужным в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ пройти соответсвующее лечение или пообщаться с психологом, лучше следовать его рекомендациям. Не надо обижаться, оскорбляться, сомневаться и упираться. Не надо сдавать бесконечные тонны анализов, большинство из которых неинформативно, фантастично, а иногда и просто нелепо. Конечно, если вы доверяете доктору. Но иначе быть не должно. В схватке с болезнью есть всегда три участника (болезнь, больной и врач), и мы, дорогие пациенты, всегда на вашей стороне.

Текст с форума:

"Читаю этот форум спустя 3 года после своего "Лайма".

Мое мнение не будет популярным на данном форуме, но очень хочу донести его до автора темы и многих других "ищущих" инфекции и прочее.

3 года назад меня укусил клещ в московской области. Особо не предала этому значение, просто выкинула его и все.

Потом не знаю зачем, полезла в интернет и наткнулась на данный форум...

Ох...если бы я знала наперед, я бы не выкинула год своей жизни...

Прочитала информацию с этого форума, волосы встали дыбом...оказывается я могу заболеть страшной, "неизлечимой" болезнью и всю жизнь страдать...А еще ее не диагностируют в России, надо ехать в Германию или Польшу и лечиться от всех видов инфекции...

Прочитав все это, я решила смерить температуру, и , о чудеса, она оказалась 37.3...

Точно, это оно, подумала я....

Далее я узнала, что анализы надо сдавать через 3 недели, ранее они не показательны...

За эти 3 недели я уже перечитала весь форум и планировала лечение за границей....

Через 3 недели сдала анализы: результат. ИФА- отрицательный, Иммуночип положительный по G (аж 4 позиции) и сомнительный по M (1 позиция)

Далее была паника, прием у доктора, которая "насторожилась" но сказала что по таким анализам Боррелиоз она поставить не может и посоветовала сдать анализ в Германии.

Далее анализы в Германии: результат. ИФА отрицательный и их главный анализ, уже не помню как называется, с результатам +2, +2 по боррелиям.

Далее уже 100% уверенность в заболевании... Письмо одному польскому доктору с описанием симптомов и результатами анализов, заочное предположение Польского доктора о наличии заболевание и предложение приехать к нему на прием...

Теперь о своих симптомах:

Температура 37-37.2 каждый день.

Потливость, иногда прям обливалась потом.

Подергивания во всем теле, в разных местах, по многу раз на протяжении дня.

Нарушения сна, бессонница.

"Туман в голове"

Шаткость походки, дереализация

Подавленное моральное состояние, депрессия

Через месяц после укуса, пятна по всему телу

Боли в конечностях

Онемения лица

Субъективное ухудшение зрения

Как вам такой набор симптомов, в купе с положительными анализами? Боррелиоз, да? Еще и вкупе с КО инфекциями наверняка...

А еще у меня приболел муж... начитавшись про передачу Лайма половым путем, потащила его на анализы... и, о чуда, у мужа положительный иммуночип по G и сомнительный по M... Теперь лайм еще и у мужа, наверняка...

Состояние было просто ужасным... доктор прописала антибиотики "для профилактики", 21 день антибиотиков, состояние не улучшается... Постоянно сижу на форуме и мне все хуже. Родные крутят пальцем у виска, врачи отправляют к психиатру... но я же знаю, на форуме говорят, что наши врачи глупые, они ничего не понимают... Надо ждать Польши....Знакомо, правда? Еще прибавились боли в суставах...ощутимые...

Муж почти насильно записал к психиатру... сходила... добрый дядечка, поговорил со мной, выписал антидепрессанты... поставил эндогенное тревожно-депрессивное расстройство. Запали в голову его слова, что каждый второй его пациент имеет те-же симптомы... На тот момент подумала, что он может понимать!?? я нормальная, с ума не сошла, у меня просто Лайм и КО-инфекции...

Муж заставил пить таблетки и, о чудо... Через неделю вернулся сон, ушла тревожность, но остальные симптомы оставались... Через 2-3 недели ушли подергивания, боли в конечностях, онемения... оставалась дереализация, шаткость... Перестала сидеть на форуме и замерять температуру. Через 3 месяца полностью ушли все симптомы и я стала собой прежней... Таблетки пила пол-года... уже давно с них слезла и живу нормальной жизнью, как прежде..."

А теперь представьте себе: все симптомы указывают на Лайм, да еще и некоторые анализы положительные... 100% в Польше и Германии начали бы лечение...Не принимай я таблетки, симптомы бы не ушли, меня бы лечили до бесконечности, семья бы работала только на оплату клиники... А польский и немецкий доктор, получали бы с меня деньги, делали умные лица и продолжали бы меня лечить...

Попробуйте не полагаться на свою "нормальность" и не зацикливаться на поиске инфекции, найдите нормального психотерапевта и попейте антидепрессанты... Если вам вдруг неожиданно полегчает, может и не придется дальше искать того, чего, возможно и нет...

Думаю большинство участников закидает меня камнями) Но все же... Подумайте критически: почти все мои и ваши знакомы как минимум 1-2 раза в жизни подвергались укусам клещей... много среди них больных? 3 года назад я была на 100% уверенна, что больна Лаймом, а все вокруг идиоты и меня не понимают) Итог- клещ кусал, Лайма нет, невроз пролечен. Невроз вызван обилием информации и разрушающими утверждениями о всемирном "Лайм-заговоре" об уникальности и неизлечимости болезни..."

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