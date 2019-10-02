Одне тіло, дві голови, три легені: з'явилися нові деталі про сіамських близнюків у Чернівцях

Стан сіамських близнюків, які народилися у Чернівцях, залишається важким.
Як повідомляється в сюжеті ТСН, вони перебувають на штучній вентиляції легенів у реанімації пологового будинку. Медики пояснюють, що переводити їх в обласну лікарню, де лікарі планували обстежити дітей і визначитися, чи можна їх розділити, поки зарано. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
У новонароджених спільне тіло, по одній парі рук і ніг, а також три легені замість двох. Разом вони важать трохи більше 2 кг.
У Чернівцях рятують сіамських близнюків
Ілюстрація
Зазначається, що мама знала про патологію, проте відмовилася переривати вагітність через релігійні переконання.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні в Індії народилася "триголова" дівчинка, яка страждає на рідкісну хворобу – енцефалоцеле.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!