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Одне тіло, дві голови, три легені: з'явилися нові деталі про сіамських близнюків у Чернівцях

2.3т Читати матеріал російською

Стан сіамських близнюків, які народилися у Чернівцях, залишається важким.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, вони перебувають на штучній вентиляції легенів у реанімації пологового будинку. Медики пояснюють, що переводити їх в обласну лікарню, де лікарі планували обстежити дітей і визначитися, чи можна їх розділити, поки зарано. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У новонароджених спільне тіло, по одній парі рук і ніг, а також три легені замість двох. Разом вони важать трохи більше 2 кг.

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У Чернівцях рятують сіамських близнюків

У Чернівцях рятують сіамських близнюків

Ілюстрація

Зазначається, що мама знала про патологію, проте відмовилася переривати вагітність через релігійні переконання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні в Індії народилася "триголова" дівчинка, яка страждає на рідкісну хворобу – енцефалоцеле.

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Місце
Україна Чернівці
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