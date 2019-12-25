Обіймайтеся і не переїдайте! 100-річні українці розкрили секрети довголіття

Українці, які прожили 100 і більше років поділилися своїми секретами довголіття. Вони радять більше обніматися, не тримати ні на кого зла і помірно харчуватися.

Довгожителі поділилися своїми рецептами з виданням "Експрес". Прості, на перший погляд, поради допоможуть прожити довге і насичене життя.

Ангеліна Козій з Івано-Франківщини, якій виповнився 101 рік, радить доглядати за собою і не забувати про маленьких радощах.

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"Одягніть щось красиве, вийдіть на вулицю, з сусідами поговоримо або в церкву сходіть, пісню заспівайте – і вже буде радісно, будете світитися, як сонечко", – поділилася вона.

Жінка також розповіла, що любить співати українські, польські та німецькі пісні і ділитися з досвідом з рідними.

100-річні українці розкрили секрети довгого життя Експрес

"Все, що за життя дізналися, треба повторювати, дітям і онукам розповідати. Так розум і язик не одревесневеют. А після кожної пісні або вірші обіймаю своїх рідних, цілу – і сили в мені ростуть!" – додала вона.

100-річний Максим Дудченко з Полтави вважає, що прожити так довго йому допоміг позитив.

100-річні українці розкрили секрети довгого життя Експрес

"Я – оптиміст. Намагаюся якомога менше піддаватися стресам – вони забирають здоров'я", – підкреслив він.

Антоніна Куренівський з Вінниці, якій виповнилося 100 років, порадила стежити за своїм харчуванням. Сама вона харчується скромно.

100-річні українці розкрили секрети довгого життя Експрес

"Їсть супи, каші, салати, заправлені олією, чорний хліб. М'ясо вживає рідко. Харчується три рази в день, і найважливіше – не переїдати. Ще у нашій бабусі багато різних трав'яних чаїв, настоянок. Адже вона тільки народними засобами лікується, таблеток не визнає ", – розповіла родичка довгожительки.

100-річна Параска Сторожук з Вінницької області дала рада не сидіти склавши руки. Вона з чоловіком завела господарство.

"Днем поралися по господарству, а майже щоночі я бралася за вишивання. Звикла постійно щось робити. Тепер дітей і онуків учу, щоб не були ледачими, більше рухалися і працювали", – додала Сторожук.

100-річні українці розкрили секрети довгого життя Експрес

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