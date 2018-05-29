Часто обращаются пациенты с жалобами на боль в животе. Они уже прошли курс самолечения, гуглтерапии и терапии "мне подружка, соседка, родственница сказала что пить, у нее такое было". И вот все рекомендации выполнили, таблетки выпили, но легче не становится. И тогда крайняя инстанция - поход к доктору. И тут вариантов развития событий множество. Почему? Потому что под маской боли могут прятаться различные патологии.
Какие? Их много и для того, чтобы поставить верный диагноз необходим осмотр врача, а не : "Окей, гугл! У меня болит живот. Что делать?". В нашей практике такие случаи даже не ежедневны, а ежеминутны.
В приемное отделение клиники заходит женщина, согнутая от боли, кричит, что очень сильно болит живот.
Провожу осмотр.
- Где болит?
- Здесь (показывает на поясничную область справа и отдает на живот)
- Когда заболела?
- 2 дня назад появилась ноющая боль. Я сказала дочери, она посмотрела в интернете и купила мне омез. Я пью, но мне не легче.
- А зачем омез?
- В интернете написано и у меня в детстве был гастрит.
Спорить в этот момент или рассказывать, что это неправильно смысла нет. Против меня - авторитет интернета и дочери, естественно перевес на их стороне.
Проводя дальше опрос узнаю: вернулась только с отдыха, поднялась температура тела до 39, мочится нормально. При пальпации - живот мягкий, безболезненный. Но на коже спины и передней брюшной стенки есть высыпания. Сыпь имеет вид розовых пятен.
Диагноз ясен: опоясывающий лишай или опоясывающий герпес.
Что это за болезнь такая? Возбудителем является вирус герпеса 3-го типа (а всего их пока известно под названием Varicella zoster (к сведению – простуду на губах вызывают 1-й и 2-й типы вирусов герпеса).
Этот вирус при первой встрече с организмом человека порождает ветряную оспу. Поэтому опоясывающим герпесом болеют люди, перенесшие ветрянку.
Провоцирующими факторами могут служить:
• переохлаждение (в том числе воздействие сквозняков);
• острые респираторные вирусные инфекции (особенно на фоне снижения иммунитета);
• прием кортикостероидов или химиопрепаратов (поскольку они сами по себе снижают иммунные силы организма);
• травмы;
• стрессы;
• обострение хронических соматических заболеваний (особенно это касается болезней крови);
• пожилой возраст.
Высыпания на коже имеют специфический характер. Пятна и пузырьки располагаются по ходу периферических нервов: на туловище в виде поперечных полос (причем чаще всего только с одной стороны), на лице в зоне расположения отдельных ветвей тройничного нерва, в области ушной раковины (при поражении ганглия лицевого нерва). Наиболее часто высыпания при опоясывающем герпесе локализуются по ходу межреберных нервов либо слева, либо справа, реже – опоясывая все туловище. Отсюда и пошло название заболевания "опоясывающий", поскольку сыпь напоминает след от ремня, охватывающего туловище.
Но любая болезнь страшна осложнениями и опоясывающий герпес не исключение. Какие осложнения могут подстерегать нас? Иногда возможен переход инфекции на центральную нервную систему. В таком случае развиваются менингит, энцефалит, менингоэнцефалит, миелит с соответствующей симптоматикой. Такие формы могут даже иметь смертельный исход.
Но не стоит впадать в панику, если подобное было или вы заподозрили эту болезнь у себя. Что делать? Незамедлительно стоит обратиться за медицинской помощью.
Квалифицированный специалист разберется, поставит диагноз и конечно назначит правильное лечение. Какое? Лечение индивидуально подберет доктор учитывая особенности анамнеза, сопутсвующую патологию и течение основного заболевания. Поэтому не занимайтесь самолечением, не просите о помощи Гугл! Обращайтесь к доктору, он обязательно вам поможет. Ведь самое ценное, что есть у нас - это здоровье! Берегите себя.
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