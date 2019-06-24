Як зупинити випадіння волосся: названі дієві продукти

Збільшення кількості фруктів в раціоні – дієвий спосіб зупинити випадіння волосся.

Появі лупи допоможуть запобігти яблука, а персики можуть зупинити витончення волосся. Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mail.

На думку доктора Башара Бізра, засновника клініки Beyond Med Center в Кенсінгтоні (Англія), найбільш поширеною причиною облисіння серед чоловіків і жінок є генетика. Волосся може ставати менше через нездоровий стан шкіри голови, чому можна запобігти.

Новини Випадіння волосся і швидкозростаючі нігті можуть бути симптомом серйозного захворювання

Експерт стверджує, що фрукти здатні забезпечити фолікули всіма корисними речовинами, серед яких він виділив наступні:

папайя – багата на вітамін С, який необхідний організму для вироблення колагену;

pixabay.com

ананас містить антиоксиданти, які захищають корені від пошкодження вільними радикалами;

pixabay.com

в персиках багато вітамінів А і С, тому вони є відмінним природним зволожуючим засобом для шкіри голови;

pixabay.com

наявність в ківі міді, флавоноїдів, омега-3 жирних кислот сприяє зміцненню волосся по всій довжині;

pixabay.com

в яблуках, крім вітамінів А, В і С, виявлено проціанідин В-2, який сприяє росту нового волосся.

pixabay.com

Раніше MedOboz повідомляв, що якість відпочинку залежить від деяких факторів, найважливішим серед яких є мелатонін. Цей гормон з антиоксидантними властивостями забезпечує хороший сон і гальмує старіння.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!