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/Хвороби і лікування

Як зупинити випадіння волосся: названі дієві продукти

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Збільшення кількості фруктів в раціоні – дієвий спосіб зупинити випадіння волосся.

Появі лупи допоможуть запобігти яблука, а персики можуть зупинити витончення волосся. Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mail.

На думку доктора Башара Бізра, засновника клініки Beyond Med Center в Кенсінгтоні (Англія), найбільш поширеною причиною облисіння серед чоловіків і жінок є генетика. Волосся може ставати менше через нездоровий стан шкіри голови, чому можна запобігти.

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Експерт стверджує, що фрукти здатні забезпечити фолікули всіма корисними речовинами, серед яких він виділив наступні:

  • папайя – багата на вітамін С, який необхідний організму для вироблення колагену;

Як зупинити випадіння волосся: названі дієві продукти

pixabay.com

  • ананас містить антиоксиданти, які захищають корені від пошкодження вільними радикалами;

Як зупинити випадіння волосся: названі дієві продукти

pixabay.com

  • в персиках багато вітамінів А і С, тому вони є відмінним природним зволожуючим засобом для шкіри голови;

Як зупинити випадіння волосся: названі дієві продукти

pixabay.com

  • наявність в ківі міді, флавоноїдів, омега-3 жирних кислот сприяє зміцненню волосся по всій довжині;

Як зупинити випадіння волосся: названі дієві продукти

pixabay.com

  • в яблуках, крім вітамінів А, В і С, виявлено проціанідин В-2, який сприяє росту нового волосся.

Як зупинити випадіння волосся: названі дієві продукти

pixabay.com

Раніше MedOboz повідомляв, що якість відпочинку залежить від деяких факторів, найважливішим серед яких є мелатонін. Цей гормон з антиоксидантними властивостями забезпечує хороший сон і гальмує старіння.

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Тема
здоров'я
Місце
Англія
Теги
здоров'яфруктдиета
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