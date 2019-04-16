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/Хвороби і лікування

Несе небезпеку: лікарі розповіли, чому не можна лікувати біль у горлі льодяниками

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Вчені з університету в Кардіффі (Великобританія) з'ясували, що лікування болю в горлі за допомогою льодяників і таблеток від кашлю може бути небезпечним.

Такі ліки сприяють виникненню стійких до антибіотиків мікроорганізмів, пише The Daily Mail. Крім того, льодяники можуть бути ефективні тільки при лікуванні бактеріальних інфекцій, але не вірусних.

"Наша робота ставить під сумнів доцільність лікування ангіни за допомогою цих медикаментів, особливо з огляду на вірусний характер хвороби", – заявив учений Адріан Шепард.

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На думку медиків, самовільне лікування хворих на застуду та інші захворювання призводить до того, що бактерії починають мутувати і виробляти стійкість до поширених ліків. До багатьох льодяники від болю в горлі додають антибіотичні складові, проте їхня концентрація дуже мала, щоб подолати хворобу.

Ілюстрація

Ілюстрація

Вживаючи такі таблетки, пацієнт не тільки не лікується, а й допомагає своїм мікробам стати стійкішими.

Як писав OBOZREVATEL, лікар-педіатр розповіла, чому лікування кашлю за допомогою інгаляторів може бути небезпечним.

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Великобританія
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