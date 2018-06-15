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"Нема бинтів і йоду": в мережі розповіли про дніпропетровську лікарню

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Мешканка Дніпра розповіла, як у дніпропетровській лікарні "по швидкій" надавали допомогу її травмованому синові. За словами жінки, хлопчику не зашивали рану, поки вони не купили ліки "за списком", а це, зокрема, йод, бинти, шприци і анестетик.

"На наше нещастя нам довелося скористатися послугами цілодобового травматологічного відділення КУ "Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні" Дніпропетровської обласної ради". Дитина злазила з дерева і розпорола собі ногу", - пише в своєму Facebook Ірина Черниш.

За її словами, після огляду лікар сказав, що рану потрібно зашивати, написав список препаратів і зазначив, що не може почати процедуру, поки батьки не куплять ліки, мовляв, нічим.

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"Чоловік приносить ліки, я відкриваю пакетик, і, о жах: там бинт, йод, шприц і місцевий наркоз. Тільки уявіть, в цілодобовому травматологічному відділення дитячої лікарні немає бинтів і йоду", - обурилася Ірина.

Вона зазначила, що за даними по залишках в лікарні на той момент бинтів було більше 8 тисяч, а шприців майже 4 тисячі, при цьому у відділенні - 0.

"І ургентну дитину будуть тримати в операційній, не починаючи процедуру, до тих пір, поки батьки цього не куплять. А якби на моєму місці була мама, у якої немає грошей?" - підсумувала жінка.

Раніше MEDOBOZ розповідав про реаліях українських лікарень.

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Тема
здоров'я
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здоров'я
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Русский Солдат
Русский Солдат
Срочно в Европу за бинтами и йодом.
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