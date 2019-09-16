Небезпечно для дітей: вчені розкрили несподівану шкоду від парацетамолу

Вживання парацетамолу під час вагітності може призвести до порушень поведінки дітей у віці від шести місяців до 11 років.

До такого висновку прийшли вчені Брістольського університету у Великобританії, написала Lenta.ru з посиланням на пресреліз EurekAlert!

У дослідженні взяли участь 14 тисяч дітей, 43 відсотки матерів яких зізналися, що до сьомого місяця вагітності приймали препарат для полегшення болю.

Вчені розкрили несподівану шкоду від парацетамолу

Фахівці протестували їхню пам'ять, коефіцієнт інтелекту, рівень дошкільного розвитку, темперамент, а також поведінку.

Так, вживання парацетамолу вагітними пов'язано з великим ризиком появи гіперактивності і неуважності у маленьких дітей.

Хлопчики виявилися більш сприйнятливими до препарату, ніж дівчатка. Також наголошується, що в старшому віці негативних реакцій не спостерігалося.

На результат не впливали сторонні соціальні фактори і причини, через які жінки брали парацетамол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) попередило про небезпеку засобу, який лікує майже всі відомі захворювання: аутизм, рак, ВІЛ/СНІД, гепатит, грип та ін. Мова йде про продукт, який відомий під назвами Miracle, Master Mineral Solution і Miracle Mineral Supplement.

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