Не тільки задоволення: вчені назвали корисні властивості сексу

Регулярний секс позитивно впливає на стан здоров'я людини і допомагає побороти наслідки стресу за умови, що він відбувається за взаємної згоди.

Зокрема, такий інтим сприяє зниженню рівня холестерину, нормалізує кровообіг, а також уповільнює старіння організму. Про це, як пише французька газета Le Figaro, свідчать результати свіжих клінічних досліджень.

Наприклад, за словами психологині Магалі Крозе-Калісто, статевий акт за згодою обох партнерів активізує в кожного з них центр задоволення, а це знижує рівень "гормону стресу" – кортизолу, і збільшує вироблення "гормонів щастя".

Вчені назвали корисні властивості сексу Ілюстрація

"Дофамін діє на систему винагороди мозку як "підсилювач". Окситоцин, як гормон любові, прихильності і задоволення захищає життєво важливі функції. А ендорфіни, як свого роду природний морфін, заспокоюють напруга", – уточнила науковиця.

Зі свого французький нейробіолог з Національного інституту охорони здоров'я та медичних досліджень Серж Столера додав, що оргазм дозволяє відволіктися від важких думок.

"Під час оргазму в обох статей відключаються деякі ділянки кори головного мозку. Мозкова активність знижується в лобових і скроневих долях", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачі мережі назвали пісні, які не пасують для заняття сексом.

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