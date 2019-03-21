Не могла дихати і їсти сама 6 років! Хірурги з Києва провели унікальну операцію дитині

Хірурги з Києва провели унікальну операцію шестирічній дитині, яка навіть не описана в медичних підручниках. Вони реконструювали дівчинці гортань, трахею і зробили стравохід із кишечника.

З народження маленька Настя не могла ні дихати, ні їсти самостійно. Зараз, вперше за все життя, вона змогла їсти звичайну їжу ложкою, повідомляє ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Операція Pixabay

Через вроджені вади дівчинка важить як трирічна дитина — всього 13 кілограмів. Зараз вона поступово починає позбавлятися від проблем зі здоров'ям і навіть трохи говорить. До операції дитина була змушена жити зі спеціальними трубками — стомами.

"Всього у нас було три стоми. Трахеостома — дихальна, вона стояла ось тут, друга — гастростома, яку ви бачили, вона йде одразу в шлунок і третя — езофагостома, вона виходила на шийці", — розповіла мама Насті.

Через трубки в горлі дівчинка не могла говорити. Всі медичні маніпуляції мама навчилася робити сама. "Заміна стом, заміна трахеостоми, яка дає дихання, у мене було 30 секунд — і якщо я не встигну, дитина може задихнутися", — згадує жінка.

Настя, якій провели унікальну операцію Скріншот відео

Так сім'я жила чотири роки, поки Настю не обстежив київський хірург Мамед Багіров. Проводити операцію було ризиковано, дівчинка була зовсім знесиленою. Спочатку лікарі відновили гортань і трахею, прибрали трубки, і Настя вперше з народження змогла вдихнути повітря самостійно. Два роки йшла підготовка до ще однієї операції — пластики стравоходу.

Операція тривала п'ять годин. Дівчинці встановили штучний стравохід, водночас пересадили частину кишечника.

Хірург Мамед Багіров Скріншот відео

Таку серію операцій проводили вперше не тільки в Україні, але й у світі. Окремо кожен із недоліків усували і раніше, але в комплексі — це перша операція в медицині. Тепер дівчинка лише зрідка навідується в лікарню для обстежень. Але для повного відновлення всіх органів ще потрібен рік. Через те, що чотири роки в її горлі стояла трахеостома, зараз вона вимовляє тільки деякі слова. Поки відновлюються органи, Настя буде готуватися до дитячого садка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові хірурги провели унікальну операцію з формування кістки, яка була вражена раковою пухлиною. Операція тривала більше 12 годин і дозволила 9-річному Назару врятувати ногу від ампутації.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!