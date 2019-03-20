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/Новини медицини

Названо шість ознак небезпечних проблем зі здоров'ям

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Існує шість ознак, які можуть свідчити про серйозні проблеми зі здоров'ям у людини. Серед них — підвищена пітливість і постійне відчуття спраги.

До такого висновку прийшов доктор Лондонської клініки Деніела Фентона. Спеціаліст перерахував ознаки, на які кожній людині варто звернути увагу, передає Telegraph.

Одною з таких ознак є часте бажання сходити в туалет вночі. Воно можуть свідчити як про захворювання сечостатевої системи – никтурии, а також збільшення простати у чоловіків і ризик раку передміхурової залози.

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Поколювання в кінцівках можуть попереджати про ризик інсульту. Збільшення потовиділення може бути ознакою лімфоми або мієломи.

Про дефіцит вітаміну D свідчить нав'язливе відчуття втоми часто. Також втома може свідчити про недостатню або надмірної активності щитовидної залози, дефіциту заліза. Також існує і ризик розвитку раку крові.

Ознаками діабету 1 або 2 типу, а також онкології є раптова втрата ваги і постійне відчуття спраги.

Названо шість ознак небезпечних проблем зі здоров'ям

Названо шість ознак небезпечних проблем зі здоров'ям

med.stanford.edu

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі найважливіші ознаки, які допоможуть відрізнити грип від застуди.

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