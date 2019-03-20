Існує шість ознак, які можуть свідчити про серйозні проблеми зі здоров'ям у людини. Серед них — підвищена пітливість і постійне відчуття спраги.

До такого висновку прийшов доктор Лондонської клініки Деніела Фентона. Спеціаліст перерахував ознаки, на які кожній людині варто звернути увагу, передає Telegraph.

Одною з таких ознак є часте бажання сходити в туалет вночі. Воно можуть свідчити як про захворювання сечостатевої системи – никтурии, а також збільшення простати у чоловіків і ризик раку передміхурової залози.

Поколювання в кінцівках можуть попереджати про ризик інсульту. Збільшення потовиділення може бути ознакою лімфоми або мієломи.

Про дефіцит вітаміну D свідчить нав'язливе відчуття втоми часто. Також втома може свідчити про недостатню або надмірної активності щитовидної залози, дефіциту заліза. Також існує і ризик розвитку раку крові.

Ознаками діабету 1 або 2 типу, а також онкології є раптова втрата ваги і постійне відчуття спраги.

Названо шість ознак небезпечних проблем зі здоров'ям med.stanford.edu

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