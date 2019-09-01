Названо ранній симптом небезпечної хвороби

Постійна втома може бути ознакою діабету. Її можуть провокувати не тільки стреси і важка робота, але і високий, а також низький рівень глюкози в крові.

Про це повідомляють фахівці The Global Diabetes Community. За їх словами, втома може бути результатом дисбалансу між рівнем глюкози в крові та кількістю циркулюючого інсуліну.

"Коли не вистачає інсуліну або він працює неефективно, цукор не потрапляє в клітини. Тобто, останні не отримують необхідну їм енергію. У результаті людина відчуває втому", – відзначили фахівці.

Також симптомами діабету можуть бути коливання ваги, сухість у роті, спрага, погано загоюються рани, а також сонливість або навпаки безсоння.

УНН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені назвали продукт, який рятує від раку і діабету.

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