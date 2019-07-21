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/ Хвороби і лікування

Названий простий спосіб добре виспатися

1.7т Читати матеріал російською

Швидше заснути і значно поліпшити якість сну можна, якщо за 90 хвилин до нічного відпочинку прийняти ванну з температурою води 40-43 градуси за Цельсієм.

До такого висновку прийшли дослідники з університету Техасу, передає Medicalxpress.

Разом з колегами американські вчені проаналізували понад п'ять тисяч досліджень, що стосуються впливу на сон теплої і гарячої води.

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Так була визначена оптимальна температура води. Водні процедури за півтори години до сну крім іншого збільшують швидкість засинання, в середньому, на десять хвилин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, скільки потрібно спати.

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