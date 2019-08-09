Названа важлива ознака серйозних хвороб

Необхідність вставати вночі в туалет через позиви до сечовипускання частіше ніж один раз протягом сну (ноктурія) може бути ознакою онкозахворювань.
З іншого боку, ця дисфункція може свідчити про хвороби серця, ослаблений імунітет і діабет. Про це повідомляє The Sun з посиланням на британських учених.
Також нічні походи в туалет можуть провокувати психічні проблеми, такі як підвищена тривожність, депресія, психоз.
Ноктурія може з'являтися при надмірному виробленні сечі в організмі, що вважається ознакою діабету.
Ілюстрація
healthasked.com
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