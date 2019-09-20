Чоловік, який намагався замінувати міст метро, Олексій Белько, зізнався під час допиту, що вживав наркотики. Це був опіоїдний анальгітичний (знеболюючий) засіб – налбуфін.

Він впливає на вищі відділи головного мозку, порушуючи передачу больових імпульсів між нейронами на різних рівнях ЦНС. OBOZREVATEL вдалося дізнатися, що це за препарат.

Налбуфін має заспокійливий ефект, який викликає звуження зіниць, пригнічує умовні рефлекси і стимулює блювотний центр.

Налбуфін: що відомо про засіб, який вживав "мінер" мосту Метро в Києві

Показання

Препарат призначають у випадку больового синдрому середньої або сильної інтенсивності (4-10 балів за VAS – візуальною аналоговою шкалою), як додатковий засіб для анестезії, а також для зменшення болю під час перед- і післяопераційних періодів, пологів.

Протипоказання

У налбуфіна є безліч протипоказань, зокрема, його не можна приймати в період вагітності та годування груддю, в стані алкогольного сп'яніння, у випадку психозу й дітям, яким менше 18 років.

Спосіб застосування та дози

Розчин вводиться внутрішньовенно або внутрішньом'язово. Дозування має відповідати ступеню болю, a також стану пацієнта. Доза і частота введення повинні дуже ретельно розраховуватися лікарем для уникнення розвитку передозування, залежності.

Рекомендована доза для знеболювання – 0,15-0,3 mg/кг. Максимальна, яку можна використати протягом доби, – 2,4 mg/кг. У рідкісних випадках потрібні більші дози.

Передозування

Під час передозування варто внутрішньовенно ввести налоксон. За необхідності використовують засоби, які підвищують артеріальний тиск, пацієнту подається кисень, проводиться дезінтоксикаційна, а також симптоматична терапія.

Побічні ефекти

Найчастіше у пацієнтів спостерігалися седативні реакції. На фоні застосування ліків можуть з'являтися спазми в животі, сонливість, нудота, запаморочення, головний біль, пітливість, депресія, сплутаність свідомості, порушення зору, блювота, тахікардія, невротичні реакції, порушення вимови, кропив'янка, a також зміна настрою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві на мосту Метро 18 вересня приблизно о 16:00 підозрілий чоловік зі зброєю влаштував стрілянину і погрожував підірвати споруду.

Через декілька годин злочинця вдалося затримати правоохоронцям – в мережу потрапило повне відео спецоперації.

Під час допиту Белько зізнався, що останній тиждень колов собі наркотики, а в авто у нього була зброя і патрони.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що має намір взяти на поруки затриманого.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!