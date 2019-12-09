Найважча за 15 років: Україну попередили про епідемію грипу

Епідемія грипу взимку 2019-2020 років може стати найважчою за останні 15 років. Поширюватися віруси певних штамів почали раніше, ніж зазвичай.
До такого висновку прийшли експерти з охорони здоров'я з США, передає MedicalXpress. Віруси, які зазвичай заражають людей на початку весни, вже щосили атакують американців.
Дані типи вірусів в основному несуть загрозу для здоров'я дітей і людей молодше 50 років. Так в США вже зареєстрували 1,7 мільйона випадків захворювання на грип, 16 тисяч осіб було госпіталізовано, а число смертей досягло 900.
Головними симптомами небезпечних вірусів є блювота, лихоманка і діарея. Свого піку сезон грипу може досягти вже в цьому місяці, що дуже рано. Це, кажуть фахівці, може вказувати на погану епідситуацію.
Грип в Україні
swissinfo.ch
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Європу зайшли два вірусу грипу A, один з яких - H1N1. Таким чином небезпечний прогноз епідеміологів підтвердився.
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