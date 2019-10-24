На Закарпатті спалах дифтерії: медики забили на сполох

В Ужгороді зросла кількість студентів, які захворіли на дифтерію. За допомогою звернулися вже 15 осіб. Всі вони навчаються на медфакультет українського вузу.

Медики вже б'ють на сполох через брак вакцини. Про це повідомляє ТСН.

За словами лікарів, найбільше занепокоєння викликає те, що в лікарні залишилося лише вісім ампул сироватки. Її необхідно вводити обов'язково, тому що вона нейтралізує токсин. Тієї ж дози, що залишилася, вистачить хіба що на одного тяжкохворого.

Діагнози пацієнтів вже клінічно підтверджено. Лікарі вважають, що іноземці підхопили хворобу в Україні, адже штам, який висіяли в лабораторії, ходить саме тут.

"Ці студенти знаходяться в Україні вже більше місяця. Інкубаційний період дифтерії в середньому це десять днів, тому ніякого завезеного випадку дифтерії тут немає", – зазначив інфекціоніст Віктор Петров.

У той же час головний лікар Інфекційної лікарні Ужгорода підозрює, що дифтерію студенти привезли з Індії. Медик впевнений, що людина може бути переносником дифтерії і не знати про це і півроку.

Всі хворі перебувають у важкому стані, але їхньому життю нічого не загрожує.

Дифтерія - це гостра бактерійна інфекція, що вражає слизові оболонки горла і зіву, характеризується важкими ускладненнями. З початку у хворого виражена гостра інтоксикація, температура підвищується до 38°-40° С, виникає слабкість, головний біль, шкірні покриви бліднуть, з'являється сонливість. Запалюються і червоніють слизові оболонки зіва і гортані, виникає біль в горлі, першіння, ускладнено ковтання, з'являється кашель, голос стає хрипким.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство охорони здоров'я попередило, що з приходом осені і початком навчального року в Україні може з'явитися ризик зростання епідемії кору.

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