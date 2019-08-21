На заході України спалахнуло небезпечне захворювання: залучили Національну гвардію

Поблизу села Кавське Стрийського району на Львівщині було зафіксовано падіж худоби через збудника африканської чуми свиней.

Щоб не допустити поширення епідемії, з 19 серпня на ветеринарно-поліцейські пости залучили Національну гвардію, повідомляє її прес-служба.

Відзначається, що гвардійці несуть службу на постах, які облаштовані при в'їзді в епізоотичний осередок. Разом із ними цілодобово чергують поліцейські і співробітники управління безпеки харчових продуктів і ветеринарної медицини.

Африканська свиняча чума знову проявилася в Україні Ілюстрація

Крім того, у Львівській ОДА відбулося засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, на якому було вирішено оголосити карантин терміном на 40 днів у 3 км зоні навколо спалаху і введений в дію план протиепізоотичних заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство оборони України відправило в Демократичну Республіку Конго 250 українських миротворців без важливих щеплень. З'ясувалося, відомство не змогло закупити вчасно вакцини від черевного тифу, холери, легеневої чуми і менінгіту.

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