Не обробили рану: на Тернопільщині дитина потрапила в реанімацію через подряпину

На Тернопільщині 5-річна дитина захворіла на правець після того, як отримала неглибоку рану в результаті падіння.

Про це повідомило місцеве видання "20 хвилин". Дитячий лікар-інфекціоніст, експерт управління охорони здоров'я обладміністрації за напрямом "Інфекційні хвороби" Ольга Дивоняк розповіла, що пацієнт близько 20 днів перебуває на лікуванні в реанімації.

Уточнюється, що дитина із села не була вакцинована. ЇЇ стан важкий, медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.

"Дитина впала, у неї була рана, яку не обробили. У цьому випадку рана була незначною і важко говорити, що можна було там побачити вхідні ворота інфекції... Саме ця дитина мала дрібні подряпини, проте клініка тут типова для правця", – сказала лікар.

Основні симптоми, з якими дитину направили в обласну лікарню – це підвищена температура, судоми, посмикування кінцівок, тризм жувальних м'язів. Відразу дитині ввели імуноглобулін і провели симптоматичне лікування.

"Зараз оптимальним лікуванням є введення імуноглобуліну, сироватка зараз не є необхідною", – зазначила заступник головного лікаря обласної дитячої лікарні Алла Філюк.

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