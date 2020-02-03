Важила 29 кг! На Прикарпатті студентка померла від анорексії

У місті Богородчани Івано-Франківської області 19-річна студентка, яка важила 29 кілограмів, померла від анорексії.

Дівчина до останнього не визнавала, що хвора, і відмовлялася від їжі і лікування. Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Вона мала дуже маленьку вагу при зрості 168 сантиметрів. При цьому 4 з 29 кг вже були так званими білковими набряками. В такому стані дочка батьки привезли в спеціалізовану клініку на Київщині. Лікарі відразу попередили, що з такою анорексією виживають одиниці.

На Прикарпатті студентка померла від анорексії (ілюстрація) bioresonance.com

"Вона абсолютно відмовлялася від глюкози, від солодкого. Вона продовжувала себе обмежувати і нічого не їсти. Тільки перед реанімацією запитала, чи можна цукерку. Тобто, вона вже злякалася", – розповіла директорка Центру терапії розлади харчової поведінки Валерій Патоніч.

Дівчину лікували кілька тижнів. Лікарі відзначили перший успіх – пацієнтка набрала кілька кілограмів, проте врятувати її так і не вдалося.

Лікарі розповіли, що студентка була веганкою і їла лише фрукти. "В процесі схуднення організм забирає білок із самого себе, їсть самого себе", – зазначила Патоніч.

Однокласниця померлої розповіла, що та не прагнула до модельних параметрів. Вперше до дієти дівчину нібито підштовхнули висипи на обличчі. Перехід на харчування без гострого, солоного, солодкого шкіру поліпшив. Але незабаром з її раціону почали зникати і інші продукти, зокрема м'ясо.

"У школі вона робила це контрольовано. Вранці снідала вдома. На перекус були горішки, сухофрукти. Іноді йшла в їдальню з нами, де їла те, що і ми, просто без м'яса. Напевно, відмовлятися від всього іншого вона почала вже тоді, коли вступила в університет", – поділилася знайома.

Відзначається, що на відстані від батьків за лічені місяці дівчина схудла більш ніж на 10 кг.

Анорексія – це розлад харчової поведінки, головний симптом якого – критичне зниження маси тіла, втрата апетиту. Переважно вражає дівчат і жінок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві під виглядом таблеток для схуднення продавали препарати з психотропними речовинами, що викликають анорексію.

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