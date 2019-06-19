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/Хвороби і лікування

На Луганщині після купання в озері отруїлися десятки людей: усі деталі

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На Луганщині в Рубіжному 18 осіб потрапили до інфекційного відділення лікарні через отруєння після купання в місцевому озері.

Поліція почала з'ясування обставин. Так, прес-секретар обласної поліції Тетяна Погукай на своїй сторінці в Facebook повідомила, що інформація про госпіталізацію людей надійшла правоохоронцям близько 22:00 години вечора у вівторок, 18 червня. Із 18 госпіталізованих 15 – це діти.

"За попередньою інформацією, усі госпіталізовані пов'язують захворювання з купанням в озері Пісочне. Співробітники слідчо-оперативної групи з'ясовують обставини і причини захворювання. На даний час усі хворі перебувають у задовільному стані, їх життю і здоров'ю нічого не загрожує", – розповіла вона.

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Тема
Новини Луганська і Луганської області
Місце
УкраїнаЛуганськ
Тег
Новини Донбасу
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
И зачем об этом сообщать?))))))))))))))))))))18 человек и уже...дома практически все
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