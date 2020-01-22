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Мутує? З'явилися моторошні дані про новий коронавірус із Китаю

1.9т
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Смертельний коронавірус, який косить жителів Китаю, може мутувати і поширюватися далі.

Про це попередив віцеміністр Національної комісії охорони здоров'я Китаю Лі Бін, передає ВВС. "Хоча шлях передачі вірусу ще не повністю вивчений, існує ймовірність його мутації та ризик подальшого поширення епідемії", – сказав він.

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Коронавірус у Китаї

Коронавірус у Китаї

ВВС

Наразі є 440 підтверджених випадків зараження цим вірусом, померли вже дев'ятеро хворих. Він поширився на кілька китайських провінцій, а також за кордоном, зокрема у США, Таїланді і Південній Кореї.

Влада Китаю визнала, що країна зараз перебуває на "найкритичнішій стадії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарка-інфекціоністка Євгенія Менжуліна закликала українців не панікувати у зв'язку з появою нового смертельного коронавірусу 2019 nCoV, спалах якого було зафіксовано в Китаї.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Китай
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