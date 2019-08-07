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/ Хвороби і лікування

Мучилася три дні: укус комара вбив молоду дівчину

2.4т Читати матеріал російською

У Таїланді 25-річна стюардеса померла від лихоманки денге після укусу комара. Вона боролася з хворобою три дні.

Сім'я дівчини звернулася в лікарню з одними і тими ж симптомами: сильною лихоманкою і головним болем. Про це пише Life.

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Передалася лихоманка через укус комара, які розмножилися в Таїланді через сезон дощів. У дівчини хвороба викликала внутрішню кровотечу, шок і відмову органів.

Смерть стюардеси потрясла її рідних і коханого.

"О 9:10 ранку 29 липня 2019 роки я втратив свою другу половинку назавжди. Спочивай з миром. Я люблю тебе. Давай зустрінемося в снах. Нам ще так багато потрібно обговорити. Не прощаюся", – написав хлопець загиблої.

Загибла

Загибла

FB Apitchaya Jareondee

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар пояснив небезпеку укусів комарів і заборонив розчісувати пошкоджене місце.

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Таїланд
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