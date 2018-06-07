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Костянтин Косяченко
Костянтин Косяченко
Завідувач кафедри організації та економіки фармації в Національному медичному університеті імені О.О. БогомольцяВсі статті автора

Можна трохи погуляти за рахунок майбутніх покійників?

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Потрапило на очі. Якийсь "Урочистий прийом консультування з ВІЛ/СНІДУ та підтримка інституцій", що проходив вчора в Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Боротьба з цією небезпечною хворобою - важлива. Але я хотів сказати про інше. Учасники прийому, які викладують фото та селфі з в.о.Міністра ОЗ, чи думали ви, скільки коштує проведення такого заходу в подібному місці?

Може, направили б ці кошти на реальну боротьбу зі СНІДом?

Чи, говорячи словами Лінчевського, "вони все одно всі помруть" і тому можна трохи погуляти за рахунок майбутніх покійників?

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Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Автор
Костянтин КосяченкоКостянтин Косяченко
Тема
здоров'я
Об'єкти
здоров'яМіністерство охорони здоров'я
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