Можна навіть при ожирінні: названо продукт, який рятує від діабету

Малина допоможе знизити рівень глюкози у людей у переддіабетному стані і уповільнити перебіг хвороби у діабетиків.

До такого висновку прийшли дослідники з Технологічного інституту Іллінойсу, повідомляє EurekAlert. Вплив ягід на здоров'я людини перевірили на групі добровольців.

Всіх учасників розділили на дві групи: з діабетом 2 групи і схильністю до діабету. Пацієнтам пропонували з'їсти різну кількість заморожених ягід.

Малина diabetik.guru

Як з'ясувалося, малина замінює собою частину інсуліну, який потрібен хворим для контролю рівня глюкози в крові. Цей ефект корисний для людей із надмірною вагою, яким зазвичай забороняють включати в раціон фрукти і ягоди через високий вміст у них цукру.

За словами вчених, отримані дані свідчать про те, що вживання певних фруктів, таких як червона малина, може привести до зниження рівня глюкози з ознаками поліпшення реакції на інсулін. При цьому, їсти ягоди радять щодня.

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