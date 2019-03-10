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/Хвороби і лікування

Можна навіть при ожирінні: названо продукт, який рятує від діабету

4.2тЧитати матеріал російською

Малина допоможе знизити рівень глюкози у людей у переддіабетному стані і уповільнити перебіг хвороби у діабетиків.

До такого висновку прийшли дослідники з Технологічного інституту Іллінойсу, повідомляє EurekAlert. Вплив ягід на здоров'я людини перевірили на групі добровольців.

Всіх учасників розділили на дві групи: з діабетом 2 групи і схильністю до діабету. Пацієнтам пропонували з'їсти різну кількість заморожених ягід.

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Малина

Малина

diabetik.guru

Як з'ясувалося, малина замінює собою частину інсуліну, який потрібен хворим для контролю рівня глюкози в крові. Цей ефект корисний для людей із надмірною вагою, яким зазвичай забороняють включати в раціон фрукти і ягоди через високий вміст у них цукру.

За словами вчених, отримані дані свідчать про те, що вживання певних фруктів, таких як червона малина, може привести до зниження рівня глюкози з ознаками поліпшення реакції на інсулін. При цьому, їсти ягоди радять щодня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі 10 несподіваних продуктів, які допоможуть перемогти діабет.

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Тема
здоров'я
Тег
хвороба
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Зямов Oся
Зямов Oся
Сука бред полный. От обсос вы полупокеры. В оригинале идёт речь о преддиабете и инсулиноресистенции . Нажрись малины - подними сахар.
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