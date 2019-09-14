Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Хвороби і лікування

Може викликати навіть рак: встановлена небезпека роботи по змінах

1.3т Читати матеріал російською

Змінна робота сприяє виникненню стресу, а також короткострокових і довгострокових проблем зі здоров'ям, таких, як хвороба серця, діабет і рак.

Група вчених з Інституту стресу при Стокгольмському університеті на чолі з професором психобіології Йораном Кеклундом провела аналіз трьох різних схем змінної роботи: традиційної, постійної, але при цьому укороченої на дві години на тиждень, і індивідуальної, передає SVT.

Результати показали, що працюють за різними схемами відчувають практично одні і ті ж проблеми. На підставі цього вчені констатували відсутність або ледь помітну присутність відмінностей між цими схемами з точки зору стресу, втоми, впливу на здоров'я, а також балансу між особистим життям і роботою.

Змінна робота

Змінна робота

24 канал

При цьому автори дослідження прийшли до висновку, що визначальним фактором виникнення стресу, порушень сну і здоров'я в цілому є умови праці.

Так, вони відзначили, що для гарного самопочуття працюють позмінно сприятливими передумовами можуть бути добова норма відпочинку понад 11 годин, укорочена зміна, заборона на роботу більше двох-трьох нічних змін підряд, регулярні перерви в роботі, а також укомплектування змінного персоналу людьми, що володіють необхідними якостями для такої форми праці.

Новини
Харчові добавки "для мозку": точно не корисні і потенційно шкідливі

"Наше дослідження показало важливість прийняття до уваги тієї обставини, що робоче навантаження і високий рівень стресу на робочому місці є чинниками, що перешкоджають повноцінному відновленню", - зазначив професор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, існує сім ознак, які можуть свідчити про розвиток онкології. Медики рекомендують своєчасно звертати на них увагу.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини