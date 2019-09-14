Може викликати навіть рак: встановлена небезпека роботи по змінах

Змінна робота сприяє виникненню стресу, а також короткострокових і довгострокових проблем зі здоров'ям, таких, як хвороба серця, діабет і рак.

Група вчених з Інституту стресу при Стокгольмському університеті на чолі з професором психобіології Йораном Кеклундом провела аналіз трьох різних схем змінної роботи: традиційної, постійної, але при цьому укороченої на дві години на тиждень, і індивідуальної, передає SVT.

Результати показали, що працюють за різними схемами відчувають практично одні і ті ж проблеми. На підставі цього вчені констатували відсутність або ледь помітну присутність відмінностей між цими схемами з точки зору стресу, втоми, впливу на здоров'я, а також балансу між особистим життям і роботою.

Змінна робота 24 канал

При цьому автори дослідження прийшли до висновку, що визначальним фактором виникнення стресу, порушень сну і здоров'я в цілому є умови праці.

Так, вони відзначили, що для гарного самопочуття працюють позмінно сприятливими передумовами можуть бути добова норма відпочинку понад 11 годин, укорочена зміна, заборона на роботу більше двох-трьох нічних змін підряд, регулярні перерви в роботі, а також укомплектування змінного персоналу людьми, що володіють необхідними якостями для такої форми праці.

"Наше дослідження показало важливість прийняття до уваги тієї обставини, що робоче навантаження і високий рівень стресу на робочому місці є чинниками, що перешкоджають повноцінному відновленню", - зазначив професор.

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