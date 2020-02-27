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МОЗ спростувало коронавірус в українки в Італії: що відомо

1.1т
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Повідомлення про те, що українка заразилася коронавірусом в італійському місті Кремона, не відповідають дійсності. Адже оскільки результати її аналізів ще не отримані, випадок не можна вважати підтвердженим.

Про це в ході брифінгу 27 лютого заявив головний санітарно-епідеміологічний лікар України Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Разом з тим він визнав, що 26-річна дівчина дійсно захворіла, проте запевнив, що загрози її життю немає.

"Сьогодні найбільша проблема в Італії. Є підозра на випадок коронавірусу в українки. Стан здоров'я у неї не критичний, загрози життю немає", – підкреслив Ляшко.

Коронавірус

Коронавірус

"Українська правда"

Втім в цілях безпеки він закликав українських громадян поки утриматися від подорожей в ті країни Європейського союзу, де вже зафіксовані випадки смертельно небезпечної хвороби.

"Ми ще раз нагадуємо всім українцям, що на цей період, коли відбувається поширення або збільшення кількості випадків у країнах європейського регіону, якщо є така можливість – прохання утриматися від поїздок в країни, в яких зафіксована передача коронавірусної інфекції. З метою захисту свого здоров'я і в подальшому для того, щоб виключити завезення на територію нашої країни коронавірусної інфекції", – застеріг головний санлікар України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • першим про зараження українки заявив мер регіону Монтано-Антілія Лучано Трівеллі. За його словами, дівчина відчула себе зле після декількох днів відпочинку в невеликому містечку на узбережжі Чіленто, глибокої провінції Салерно.

  • Пізніше інформацію підтвердили в МЗС України. Разом з тим, директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев уточнив, що позитивний результат на коронавірус у дівчини повинна ще остаточно підтвердити клініка "Спалланцані" у Римі.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Італія
Тег
Міністерство оборони України
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