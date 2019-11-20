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/ Хвороби і лікування

Міг втратити пеніса: прогулянка озером мало не вбила чоловіка

1.8т
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32-річний британець Джеймс Майкл заразився страшною інфекцією під час прогулянки озером Малаві в південно-східній Африці.

Так, він плавав на каноє у той час, як у його статевий орган заліз хробак і відклав там яйця, пише The Sun.

Спочатку у чоловіка з'явилася невластива йому втома, а потім – великий висип на спині і руках. У результаті, аналізи показали, що британець заразився тропічною інфекцією – шистосомозом.

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Чоловіка звинуватили у крадіжці через величезний пеніс. Фото

Джеймс Майкл

Джеймс Майкл

The Sun

Хвороба атакувала його хребет, через що через рік після зараження Джеймс Майкл втратив здатність ходити. У чоловіка виникли проблеми із травленням і пронос. Оскільки британець не міг користуватися туалетом, йому встановили катетер.

У підсумку, лікарям вдалося знищити інфекцію у його організмі і він пішов на поправку.

Джеймс Майкл

Джеймс Майкл

The Sun

Джеймс Майкл

Джеймс Майкл

The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Петербурзі (Росія) чоловік засунув у пряму кишку величезний фалос, а потім звернувся у лікарню. Лікарям ледве вдалося врятувати його.

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Автор
Ілля Зав&#39;ялов Ілля Зав'ялов
Місце
Великобританія
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