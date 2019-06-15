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/Хвороби і лікування

"Мене мало не вбив кір": українка вразила мережу повчальною історією

7.7тЧитати матеріал російською

Українка Марія Рудько шокувала мережу своєю розповіддю про те, як її недавно мало не вбив кір. Причому, київські лікарі вибрали досить екзотичний спосіб її порятунку.

Вона повідомила на своїй сторінці в Facebook, що в її медкарті є запис про те, що жінка нібито перехворіла на кір у віці 9 місяців. Однак, у реальності все виявилося по-іншому.

"При першій можливості йдіть натщесерце в найближчу лабораторію перевірити, що там у вас з антигенами, якщо треба вакцинуйтеся – МОЗ закупило досить якісної вакцини. Тому що в інфекційному боксі не прикольно. В реанімації не прикольно. Про можливі ускладнення почитайте самі. Тиждень не їсти і не спати теж не айс. Мені ще довго буде не прикольно", – написала вона.

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Юлія Рудько

Юлія Рудько

Її сторінка в Facebook

Як з'ясувалося спочатку лікарі кілька днів поспіль не дозволяли збивати температуру в 40 градусів, призначили гомеопатичні горошинки під язик, трохи миш'яку і віск з яйцем на грудну клітку.

Коли дана терапія не принесла очікуваного результату, жінку відвезли до інфекційного відділення лікарні №9.

"У перший день мені зробили укол від температури в 7 вечора і до ранку ніхто не заходив і не цікавився, як я і чи допоміг укол. А температура росла собі, кнопки виклику медсестри не було, як і нікого на посту, далі були судоми, страшно, не пам'ятаю, реанімація (там мене тиждень рятували, за що я дуже вдячна). З реанімації мене виписали в ту ж лікарню, і я поцікавилася, як кликати на допомогу і чому немає кнопки, на що мені прокричали що "буде Європа, буде і кнопка! Ось Зеленський... ", – розповіла Марія.

Дана історія викликала ажіотаж у мережі. Користувачі поспівчували жінці. "Боже, який жах!", "Як страшно читати!" – пишуть вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що 70% всіх випадків захворювання на кір в Європі були зафіксовані в Україні.

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Тема
Спалах кору
Місце
Україна
Тег
кір
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Белый господин
Белый господин
Так Украина это же Европа! Кнопка где? Обоз, нельзя такое печатать!
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Gulbinska Alena
Gulbinska Alena
Ну что сказать? Отказывайтесь и дальше от прививок!
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