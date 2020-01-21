Смертельний вірус із Китаю: медики розповіли, як від нього захиститися

Останні тижні повідомлення про новий коронавірус у Китаї не дають спокою ні медикам, ні пацієнтам. Генеральне консульство України в Гуанчжоу вже опублікувало звернення до українців з попередженням про небезпеку зараження небезпечною інфекцією.

За останніми даними, підтверджено вже 291 випадок інфікування новим небезпечним вірусом 2019 nCoV, який, до того ж, здатний передаватися від людини до людини.

Як відомо, коронавірус вже забрав життя чотирьох людей і вакцини проти нього поки немає, хоча дослідники і працюють над її розробкою. Поки ж медики рекомендують дотримуватися кількох важливих профілактичних заходів, щоб уберегти себе від інфікування, передає ChinaDialy.

Кількість заражених вже обчислюється сотнями Дело

Носіть медичну маску

Кожного разу, виходячи з дому, надягайте медичну маску – вона допоможе вам захиститися від інфікування і запобіжить поширення вірусу вами, якщо ви вже інфіковані. Слідкуйте, щоб аксесуар щільно прикривав одночасно рот і ніс.

Не забувайте, що маску необхідно періодично міняти. Оптимальний інтервал часу для заміни – 1,5-2 години.

Прикривайте рот серветкою

Завжди прикривайте рот і ніс одноразовою серветкою, коли кашляєте або чхаєте, а після використання одразу викинете її в урну або змийте в убиральні, і гарненько вимийте руки (якщо такої можливості немає, обробіть антисептиком).

Знову ж таки, це нехитре правило хорошого тону допоможе запобігти поширенню вірусу серед оточуючих.

Не забувайте мити руки

Не секрет, що руки треба мити кожного разу, коли ви повертаєтеся з вулиці, перед їжею, після вбиральні або контакту з тваринами і т.д. У період же епідемій ця нескладна дія допоможе вам знизити ризики зараження в кілька разів.

Так, мийте руки з милом під проточною водою не менше 15 секунд.

Підтримуйте імунітет і регулярно тренуйтеся

Пам'ятайте, що ваш головний захисник від вірусів – ваш імунітет. Саме він першим приймає удар і відчайдушно бореться з джерелом захворювання. Тому ваша задача – всіляко його підтримувати.

Самий просто спосіб зміцнити захисні сили організму – регулярні фізичні навантаження. Прогулянки на свіжому повітрі, пробіжки, йога та інші тренування покращують адаптивні функції організму, розробляють органи дихання, нормалізують кровообіг і сприяють утворенню в тілі особливих клітин, які стійко протистоять вірусам і бактеріям.

Крім всіх вищеперелічених рекомендацій, лікарі також радять:

– Уникати людних, тим більше погано вентильованих, місць (аеропорти, вокзали і т.д.);

– Регулярно провітрювати житлові приміщення і офіси;

– Уникати контакту з людьми, у яких є ознаки інфікування;

– Не відкладати візит до лікаря, якщо ви відчули нездужання або ознаки зараження ( температура, нежить, кашель і т.д.);

– Вживати в їжу тільки повноцінно термічно оброблені продукти;

– По можливості виключіть контакти з дикими і дворовими тваринами.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що Всесвітня організація охорони здоров'я скликає екстрене засідання надзвичайного комітету через небезпеку масштабної епідемії смертельного коронавіруса.

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