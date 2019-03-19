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/Хвороби і лікування

Мати відмовилася робити щеплення і заразила дітей: у Львові від кору померла 2-річна дитина

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У Львові від кору померла дитина з Мостиського району.

Про це повідомив заступник директора обласного Лабораторного центру МОЗ Олег Когут, пише Укрінформ. Хлопчику було 2 роки 11 місяців.

"Дитина заразилася на кір від своєї матері. Захворів також його старший братик. Однак у нього хід хвороби був легшим, дитину вже виписали з лікарні", - зазначив Когут.

Кір

Кір

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За його словами, у молодшого хлопчика кір дав низку ускладнень, найбільш важкі з яких - енцефаліт (запалення мозку) і пневмонія. Дитину рятували лікарі реанімаційного відділення обласної інфекційної лікарні, однак мозок своєї життєдіяльності не відновив, і дитина померла.

Як встановили в Лабораторному центрі, хлопчик не був щеплений від кору, його мама написала відмову від вакцинації.

Організація об'єднаних націй попереджає, що з початку 2019 року в Україні на кір 30 захворіло 500 осіб, зокрема 17 000 дітей. За цей же період від кору померло 11 осіб.

"Кір у 6 разів заразніший грипу. Ви можете зупинити кір! Робіть щеплення від кору!" - пише ООН у Twitter.

Мати відмовилася робити щеплення і заразила дітей: у Львові від кору померла 2-річна дитина

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня стало відомо, що на Рівненщині від кору померла 9-річна дитина.

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Місце
УкраїнаЛьвів
Тег
кір
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