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/ Хвороби і лікування

"Літаючі щури": Супрун розповіла про небезпечних мешканцях міст

8.6т Читати матеріал російською

Птахи, зокрема, міські голуби, можуть бути переносниками ряду інфекцій, які особливо небезпечні для людей з ослабленим імунітетом та алергіків.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла колишня в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Як зазначила вона, голубів не даремно називають "літаючими щурами".

Загалом птахи і їх послід можуть бути джерелом поширення близько 60 хвороб. Супрун наголосила, що часто вони є лише резервуарами для грибків і патогенних мікроорганізмів.

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У такому випадку самі птахи можуть не хворіти цими хворобами, виглядати цілком здоровими і з першого погляду не складатимуть жодної загрози здоров'ю людини.

Хвороби, які можуть передаватися людині від птахів:

  • Гістоплазмоз – респіраторне захворювання. Його може викликати грибок, який росте в засохлому пташиному посліді. Людина може захворіти, вдихнувши повітря, в якому є спори цього грибка. Ознаки гістоплазмозу з'являться приблизно через 10 днів після первинного інфікування і досить схожі на симптоми грипу.

  • Криптококкоз – це грибкова інфекція, також поширювана через послід голубів. Особливо небезпечним є накопичення старого посліду (на підвіконнях, дахах будинків, на горищах) – він є резервуаром, де грибок може зберігатися протягом двох років. Водночас люди, які мають міцний імунітет, практично не чутливі до цього грибка.

  • Сальмонельоз – інфекційна хвороба, одна з найпоширеніших хвороб серед птахів.

  • Орнітоз, який може передаватися людям через пил і наявність у ньому сухих частинок посліду птахів. Папуги і голуби серед інших птахів мають один із найвищих показників зараження збудником цієї хвороби. Як правило, викликає симптоми, схожі на грип (висока температура, головний біль, біль у м'язах).

  • Пташиний послід і пір'я є джерелом алергенів. У разі контакту вони можуть викликати такі симптоми, як кашель, чхання, сльозотечу і запаморочення.

  • Пташині алергени можуть також посилювати або провокувати симптоми у людей, хворих на астму.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в США чоловік з онкологією помер, заразившись м'ясоїдними бактеріями після купання у водоймі. Інцидент стався в окрузі Окалуса в штаті Флорида.

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Теми
здоров'я алергічні захворювання
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Теги
інфекція хвороба
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Вы Шо-о-о !?!? Голубь - птица МИРА!!!
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Михайлов Петр
Михайлов Петр
Це вона про себе написала? Мольфарка недовчена!
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Зотов Алексей
Зотов Алексей
Что эта дама до сих пор делает в Украине!!!? Наверное в Штаты ее принимать отказываются. Или она добровольно повесила на себя "крест просвещения" нас-" темных"?
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