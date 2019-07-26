Лікарський канабіс: в Англії відкрили доступ до препарату

24 липня 2019 року в Великобританії відкрився перший медичний заклад, що забезпечує доступ до марихуани пацієнтам, яким вона показана.

Sapphire Medical Clinic заснована групою провідних лондонських лікарів. Про це повідомляє Yahoo Finance.

Терапевтичне використання марихуани в клініці пропонується як частина комплексного догляду, який також включає в себе інші традиційні методи лікування. До складу команди входять фахівці в області неврології, паліативної допомоги, психіатрії, гастроентерології, внутрішньої медицини і т. д. Пацієнти можуть потрапити в клініку за направленням лікаря загальної практики.

Ілюстрація

Команда Sapphire також оголосила, що створить першу загальнонаціональну базу даних у Великобританії, в якій буде відображена реакція пацієнтів на лікарський канабіс.

Ілюстрація

Марихуана використовується в лікуванні багатьох захворювань, таких як рак, хвороба Альцгеймера, хронічний біль, синдром подразненого кишечника, множинний склероз, епілепсія, нудота і блювота після хіміотерапії, ВІЛ і депресія.

Як повідомляв MedOboz, легалізація медичного канабісу в Україні повинна асоціюватися з лікуванням тяжкохворих пацієнтів, а не з вживанням його в якості наркотику

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!