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/Хвороби і лікування

Лікарі рятували майже тиждень: в Україні дівчинка померла від грипу

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У Рівненській області від грипу померла 16-річна дівчинка. Її госпіталізували в реанімацію, проте врятувати життя хворій не вдалося.

Лікарі боролися за неї майже тиждень, з 2 по 7 січня, пише УНН з посиланням на Рівненський обласний лабораторний центр.

"Вона звернулася за допомогою 2 січня і одразу була госпіталізована у відділення анестезіології та інтенсивної терапії Острозької лікарні. Всі необхідні реанімаційні заходи виявилися неефективними і дівчина померла 7 січня", – повідомили в центрі.

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Заключним діагнозом став грип і вірусний енцефаліт. При дослідженні було виявлено вірус грипу А (H3N2).

Ілюстрація

Ілюстрація

pexels

Як писав OBOZREVATEL, в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун назвала найголовніші ознаки, за якими грип можна відрізнити від застуди вже на ранніх термінах захворювання.

Перше, на що варто звернути увагу – швидкість погіршення самопочуття. Застуда починається поступово, а грип може проявиться миттєво.

Місце
Україна
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