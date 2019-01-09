Лікарі рятували майже тиждень: в Україні дівчинка померла від грипу

У Рівненській області від грипу померла 16-річна дівчинка. Її госпіталізували в реанімацію, проте врятувати життя хворій не вдалося.

Лікарі боролися за неї майже тиждень, з 2 по 7 січня, пише УНН з посиланням на Рівненський обласний лабораторний центр.

"Вона звернулася за допомогою 2 січня і одразу була госпіталізована у відділення анестезіології та інтенсивної терапії Острозької лікарні. Всі необхідні реанімаційні заходи виявилися неефективними і дівчина померла 7 січня", – повідомили в центрі.

Заключним діагнозом став грип і вірусний енцефаліт. При дослідженні було виявлено вірус грипу А (H3N2).

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Як писав OBOZREVATEL, в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун назвала найголовніші ознаки, за якими грип можна відрізнити від застуди вже на ранніх термінах захворювання.

Перше, на що варто звернути увагу – швидкість погіршення самопочуття. Застуда починається поступово, а грип може проявиться миттєво.