Лікарі розповіли про смертельну небезпеку нешкідливого симптому

Таке поширене явище як шум у вухах може бути симптомом серйозних захворювань.

Шум у вухах є вагомою причиною запланувати візит до лікаря. Про це повідомляють експерти порталу Медицина 2.0.

Як стверджує медична статистика, шум у вухах періодично чує десята частина усіх жителів Землі. Причини і фактори його виникнення можуть бути різноманітні.

Запалення

Шум у вухах може може бути викликаний попаданням води або сторонніх дрібних предметів. Або ж це може бути ознакою вушної пробки. Ще шум у вухах викликають аденоїди.

Зверніться до ЛОРа, який проведе діагностику і зможе встановити, що викликало неприємний симптом.

шум вухах pixabay.com

Захворювання судин

Захворювання судин може викликати шум у вухах. При цьому не тільки можуть виникнути шумові відчуття, але і звуки пульсації.

Такі відчуття можуть відчувати люди, схильні до гіпертонії або страждають на атеросклероз. Іноді шум виникає, якщо підвищується артеріальний тиск. Однак, щоб встановити точну причину потрібно звернутися до лікаря.

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Остеохондроз

Шийний остеохондроз, від якого залежить кровообіг і нервові закінчення людського тіла, може стати причиною шумових відчуттів. Остеохндроз негативно впливає на роботу мозку, так як приплив крові до нього обмежений.

В результаті виникають відчуття шуму у вухах. Таким людям рекомендовано відвідувати масажиста, а також розминати шийні хребці за допомогою гімнастики.

Крім цих симптомів шум у вухах може виникнути через стресового стану, деякі емоційні моменти, які також впливають на стан людини.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, чому ні в якому разі не можна чистити вуха ватяними паличками. Про це ви можете дізнатися, прочитавши історію чоловіка, у якого з-за стороннього тіла розвинувся некротичний зовнішній отит.

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