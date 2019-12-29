Лікарі назвали несподівану небезпеку жувальної гумки

Тривале жування жувальної гумки може спровокувати розвиток головного болю.

Про це повідомив стоматолог Дмитро Смирнов, передає АіФ. Він наголосив, що жуйка прирівнюється до зубної пасти, проте не може бути самостійним засобом гігієни.

"Жувальна гумка – це засіб гігієни, такий же, як і зубна паста. Але при цьому ніхто ж не жує пасту тільки тому, що їм подобається її смак і запах. Так і з жуйкою йде справа – використовувати її можна не довше 3-5 хвилин, щоб хоч трохи очистити зуби від залишків їжі", – розповів медик.

Він наголосив, що якщо людина починає жувати жуйку постійно, тривалий час, вона проводить надлишкове й абсолютно непотрібне тренування жувальних м'язів щелепи.

"Внаслідок цього легко може розвинутися їх гіпертрофія, що в подальшому легко призводить до появи головних болів", – розповів стоматолог.

"Так що захоплюватися жуйкою не варто, якщо і використовувати, то нечасто і зовсім недовго. При цьому розраховувати, що вона допоможе повністю очистити зуби від нальоту їжі, не доводиться", – підсумував він.

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