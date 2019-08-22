Якої підготовки вимагає загальний наркоз?

До зустрічі з лікарем-анестезіологом, підготуйте інформацію про наявні у вас супутні захворювання та всі медикаменти, які приймаєте протягом останніх двох тижнів.

Утримайтеся від вживання їжі за 6 годин. і рідини за 2 год., якщо немає інших рекомендацій від лікаря.

Вранці в день операції потрібно прийняти душ, почистити зуби і зняти зубні протези (в разі можливості). Не використовувати косметику, зняти всі прикраси.

Як підготуватися до операції?

Якщо операція планується через 1-2 тижні і більше, подбайте про свій фізичний стан:

- виконуйте посильні фізичні вправи;

- правильно харчуйтеся;

- утримайтеся від вживання алкоголю і куріння, це підвищить шанси пройти все без проблем;

- приділіть увагу своїм хронічним захворюванням.

Зверніться до сімейного лікаря, терапевта, кардіолога, невролога або ендокринолога в разі потреби.

Безпека самого наркозу і можливі ризики при операції?

Запам'ятайте!

Жодна медична процедура не є на 100% безпечною.

Ризик самого оперативного втручання є багатофакторним:

• пов'язаний з самою операцією;

• залежить від стану пацієнта (загальний стан, вік, стать, супутні хвороби, психо-емоційний статус);

• ризик самого наркозу.

Сьогодні наркоз значно безпечніше, ніж раніше. Статистично шлях на авто в лікарню небезпечніше, ніж сам - наркоз.

Чи може виникнути алергія на наркоз?

Багато пацієнтів бояться розвитку алергічних реакцій на ліки. Однак ці реакції виникають значно рідше, ніж ви думаєте, і не завжди пов'язані із застосуванням медикаментів. Теоретично, алергічна реакція може розвинутися на будь-який препарат. Більшість алергічних реакцій, які виникають, не загрожують життю людини. Перевірити чутливість всіх пацієнтів до всіх ліків просто неможливо. Тому, виконання алергічних проб доцільно для пацієнтів, які мали алергічні реакції в минулому.

У будь-якому випадку, сучасна операційна або реанімаційне відділення та присутність лікаря анестезіолога-реаніматолога є найбезпечнішим місцем у лікарні, для пацієнта з алергією.

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