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Лікарка назвала незвичайні причини підвищення температури тіла

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Коли лихоманку супроводжують нежить, кашель і першіння в горлі, питань не виникає – найімовірніше, її спровокувало якесь інфекційне або запальне захворювання.

Але якщо температура виникає сама собою, без будь-яких супутніх симптомів і натяків на хворобу й коливається в межах дошкульних 37-38,5 градусів, починаєш губитися в здогадах.

"У будь-якому разі, якщо підвищена температура вас турбує три дні й більше, потрібно йти до лікаря та повноцінно обстежитися. Адже це завжди ознака збоїв у організмі, які потрібно виявити й привести в норму, – розповіла MedOboz сімейна лікарка Наталія Деменко. – Водночас спровокувати лихоманку можуть абсолютно неочевидні причини, усунувши які температура тіла нормалізується, а до вас повернеться гарне самопочуття".

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Нервові перевантаження

Температура тіла може підвищитися й утримуватися на рівні 37,2-38 градусів (а в кого імунітет слабший – навіть вище) унаслідок нервових перевтом, наприклад, у період підготовки й здачі річної звітності, написання дипломних робіт, пошуку нової роботи, через сімейні негаразди тощо. Загалом, якщо ви певний час перебуваєте в стресовій ситуації.

Особливо до такого явища схильні люди з меланхолійним типом темпераменту, нетовариські й ранимі особистості.

В такому разі відбувається порушення функції центральної нервової системи, через що розвивається збій регулювання теплообміну тіла.

Нормалізувати стан допоможуть не жарознижувальні й протизапальні медикаменти, а заспокійливі засоби, методики, спрямовані на релаксацію (масажі, аутотренінги, медитації тощо), а також повноцінний сон, правильне харчування і дотримання режиму дня.

Реакція на ліки

Спровокувати лихоманку можуть і певні медикаменти, які вам призначили, наприклад, для лікування хронічних станів. Зокрема, такий побічний ефект може виникнути через вживання препаратів від гіпертонії і захворювань шлунково-кишкового тракту, гормональних засобів (зокрема гормональних контрацептивів) та навіть вітамінних комплексів.

Тому якщо ви п'єте будь-які ліки та зауважили в себе підвищення температури тіла, нічого гадати – йдіть до лікаря, поясніть ситуацію і попросіть замінити список призначень на засоби з аналогічною дією, які не викликають подібних побічних проявів.

Перегрів і задуха

І влітку, і взимку від перегріву ніхто не застрахований, а цей стан загрожує, зокрема, і підвищенням температури тіла.

Зверніть увагу на показники термометра в приміщенні, особливо у вашій спальні, коли ви лягаєте спати. Медики рекомендують підтримувати температуру на рівні 20° (плюс-мінус 1-2 градуси) – саме цей показник є комфортним для організму.

Також не забувайте, що одягатися потрібно залежно від погоди. І мова не про голі щиколотки й відсутність головного убору в мороз, а про манеру укутатися в усі наявні теплі речі за невеликого мінуса за вікном (особливо це стосується матусь маленьких дітей), а потім обливатися потом, примовляючи: "Пар кісток не ломить".

"Перегрів, як і переохолодження, призводить до порушення терморегуляції в організмі, що також загрожує раптовим підвищенням температури тіла і різким погіршенням самопочуття", – попередила лікарка.

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Недосипання

Ще одна малопомітна причина незрозумілої лихоманки – нестача сну. Причому температура може підскочити вже після другої-третьої недоспаної ночі.

У нормі дорослій людині потрібно 7-8 годин нічного сну. Саме за цей час в організмі відбуваються багато життєво важливих процесів, і якщо його скоротити, тим паче істотно, то відбуваються зміни, зокрема, на гормональному рівні, на які організм може відреагувати болісно, наприклад, зниженням імунітету й підвищенням температури.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як можна знизити температуру без ліків.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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