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/Хвороби і лікування

Легко заразитися: лікар назвала три найнебезпечніші для людини інфекції

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Такі інфекції як ботулізм, правець і дифтерія входять у трійку продуцентів найпотужніших отрут.

Про це розповіла лікар-інфекціоніст Дарина Панева, передає "24 канал". Продуценти – це організми, які виробляють органічні речовини з неорганічних сполук.

Відзначається, що при цих захворюваннях виділяються смертельно небезпечні екзотоксини, які й обумовлюють характер перебігу хвороби. Провідним у терапії всіх трьох інфекцій є введення специфічних антитоксичних сироваток.

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Дифтерійна паличка при потраплянні на слизові оболонки виділяє токсин, який сприяє формуванню плівок у місці проникнення. Після всмоктування в системний кровотік вона призводить до розвитку набряку шиї, ураження периферичних нервів, серцевого м'яза та нирок.

Тетаноспазмін і тетанолізін виділяються при правці. Вони переважно вражають нерви, порушуючи передачу сигналу між нейронами, але також впливають на центральну нервову систему й еритроцити.

Це захворювання вкрай небезпечне. Без адекватної терапії генералізовані форми в більшості випадків закінчуються смертю. Навіть на тлі лікування летальність становить 10-70%.

Ботулотоксин також надзвичайно небезпечний. Досить 0.00003 мг всередину, щоб убити людину. Яд бактерія виробляє, "проживаючи" в продуктах, при кулінарній обробці яких створюються оптимальні для цього умови.

Легко заразитися: лікар назвала три найнебезпечніші для людини інфекції

pexels.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Сумській області України виявили спалах небезпечної інфекції туляремії, від якої в країні поки немає вакцин і ліків.

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Тема
здоров'я
Теги
інфекціяботулізм
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